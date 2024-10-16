https://ria.ru/20241016/programma-1978343323.html
Опубликована деловая программа конференции по финансам и инвестициям "Толк"
Опубликована деловая программа конференции по финансам и инвестициям "Толк" - РИА Новости, 16.10.2024
Опубликована деловая программа конференции по финансам и инвестициям "Толк"
Стала известна деловая программа образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям "Толк", которая пройдет с 22 по 25 октября, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:47
2024-10-16T14:47
2024-10-16T14:47
экономика
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Стала известна деловая программа образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям "Толк", которая пройдет с 22 по 25 октября, сообщает Т-Банк. На ежегодной конференции будет два ключевых программных блока: образовательный, для широкой аудитории, и деловой — для тех, чья деятельность связана с финансами и инвестициями. В рамках деловой программы, 22 октября, пройдут дискуссии с участием известных представителей российского финансового рынка — о перспективах и драйверах фондового рынка, технологиях борьбы с мошенниками и о роли образования. В ходе дискуссии "Капитализация фондового рынка России 2030" спикеры обсудят, какие меры будут приняты для удвоения капитализации российского фондового рынка в последующие пять лет и как этот процесс скажется на розничных инвесторах, компаниях и государстве. В числе тем, которым будет уделено внимание в рамках сессии: новые горизонты развития компаний в общем разрезе российской экономики, стимуляция роста числа IPO, влияние текущих показателей ключевой ставки на развитие рынков капитала и роль редомицилиации крупных компаний в развитии российского фондового рынка, говорится в сообщении. Вторая сессия программы "Экономика данных: технологии против мошенников" будет посвящена технологиям для борьбы с мошенниками. Участники обсудят, достаточно ли только ИИ-разработок, которые заняли лидирующую позицию в этом вопросе, для эффективной борьбы с мошенничеством, а также поговорят о важности объединения банков, мобильных операторов и государственных органов для усиления защиты от мошенников. В рамках третьей сессии "Экономика знаний: Lifelong learning как стиль жизни" спикеры обсудят концепцию lifelong learning — обучения на протяжении всей жизни — и поговорят о том, как непрерывное образование каждого человека в отдельности влияет на реализацию национальных целей и экономическое развитие государства в целом. На сессии будут подняты вопросы создания возможностей непрерывного образования как со стороны государства, так и со стороны компаний. Эксперты рассмотрят концепцию lifelong learning в контексте стремительно развивающихся технологий, которые диктуют необходимость постоянно обновлять знания и осваивать новые навыки, добавили в Т-Банке.
https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html
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РИА Новости
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экономика, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Экономика, Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Стала известна деловая программа образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям "Толк", которая пройдет с 22 по 25 октября, сообщает Т-Банк.
На ежегодной конференции будет два ключевых программных блока: образовательный, для широкой аудитории, и деловой — для тех, чья деятельность связана с финансами и инвестициями.
В рамках деловой программы, 22 октября, пройдут дискуссии с участием известных представителей российского финансового рынка — о перспективах и драйверах фондового рынка, технологиях борьбы с мошенниками и о роли образования.
В ходе дискуссии "Капитализация фондового рынка России
2030" спикеры обсудят, какие меры будут приняты для удвоения капитализации российского фондового рынка в последующие пять лет и как этот процесс скажется на розничных инвесторах, компаниях и государстве.
В числе тем, которым будет уделено внимание в рамках сессии: новые горизонты развития компаний в общем разрезе российской экономики, стимуляция роста числа IPO, влияние текущих показателей ключевой ставки на развитие рынков капитала и роль редомицилиации крупных компаний в развитии российского фондового рынка, говорится в сообщении.
Вторая сессия программы "Экономика данных: технологии против мошенников" будет посвящена технологиям для борьбы с мошенниками. Участники обсудят, достаточно ли только ИИ-разработок, которые заняли лидирующую позицию в этом вопросе, для эффективной борьбы с мошенничеством, а также поговорят о важности объединения банков, мобильных операторов и государственных органов для усиления защиты от мошенников.
В рамках третьей сессии "Экономика знаний: Lifelong learning как стиль жизни" спикеры обсудят концепцию lifelong learning — обучения на протяжении всей жизни — и поговорят о том, как непрерывное образование каждого человека в отдельности влияет на реализацию национальных целей и экономическое развитие государства в целом.
На сессии будут подняты вопросы создания возможностей непрерывного образования как со стороны государства, так и со стороны компаний. Эксперты рассмотрят концепцию lifelong learning в контексте стремительно развивающихся технологий, которые диктуют необходимость постоянно обновлять знания и осваивать новые навыки, добавили в Т-Банке.