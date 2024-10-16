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Двоим бывшим сотрудникам брянского филиала РЖД вынесли приговор за взятки

Двоим бывшим сотрудникам брянского филиала РЖД вынесли приговор за взятки - РИА Новости, 16.10.2024

Двоим бывшим сотрудникам брянского филиала РЖД вынесли приговор за взятки

Два бывших руководителя отдела материально-технического обеспечения деятельности филиала РЖД в Брянской области получили по 8,5 лет колонии за взятки на сумму... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:21

2024-10-16T20:21

2024-10-16T20:21

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Два бывших руководителя отдела материально-технического обеспечения деятельности филиала РЖД в Брянской области получили по 8,5 лет колонии за взятки на сумму свыше 5,5 миллионов рублей, сообщили в СУСК РФ по региону. "В течение 2010-2023 годов начальник отдела материально-технического обеспечения Брянского филиала ОАО "РЖД" и его заместитель через подчиненного сотрудника, являющегося посредником, получали от представителя коммерческой организации взятки за ускорение процесса доставки запасных частей железнодорожной техники, а также за совершение других действий в интересах взяткодателя в ущерб интересам ОАО "РЖД", – говорится в сообщении. По данным СУСК, фигуранты незаконно получили в совокупности более 5,5 миллиона рублей. Преступления выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Уточняется, что фигурантам вменили получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и коммерческий подкуп (п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ). "Судом по совокупности преступлений каждому из виновных назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 миллионов рублей", – добавляется в сообщении. Также, как отмечается, их на четыре года лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.

https://ria.ru/20241009/arest-1977253576.html

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происшествия, россия, брянская область, ржд