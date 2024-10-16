https://ria.ru/20241016/premer-1978320633.html

Премьер Словакии заявил, что Украина продолжит транспортировать газ

Премьер Словакии заявил, что Украина продолжит транспортировать газ - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Словакии заявил, что Украина продолжит транспортировать газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключает, что в конце года могут быть определенные трудности с поставками газа, но Украина имеет обязательства перед... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:26

2024-10-16T13:26

2024-10-16T13:43

украина

словакия

роберт фицо

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключает, что в конце года могут быть определенные трудности с поставками газа, но Украина имеет обязательства перед европейскими странами не препятствовать его транзиту. “Я ожидаю трудности в конце года в том, что касается газа, это возможно. Но с другой стороны, у Украины есть обязанность транспортировать газ по своей территории для государства-члена ЕС”, - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду. Он напомнил, что Украина подписала с Европейским союзом соглашение об ассоциации, которое накладывает на нее обязательства в части транспортировки по своей территории сырья, которое предназначено европейским странам. “Мы ожидаем от Украины сотрудничества в вопросе поставок нефти и газа через украинскую территорию в Словакию”, - добавил Фицо. По его словам, Словакия также получает доходы от транзита нефти и газа через свою территорию, поэтому республика заинтересована в сохранении и своего статуса как транзитной страны.

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украина

словакия

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украина, словакия, роберт фицо, евросоюз