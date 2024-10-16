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В Нальчике сотрудники МЧС спасли 20 человек во время пожара в жилом доме - РИА Новости, 16.10.2024
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22:27 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/pozhar-1978416196.html
В Нальчике сотрудники МЧС спасли 20 человек во время пожара в жилом доме
В Нальчике сотрудники МЧС спасли 20 человек во время пожара в жилом доме - РИА Новости, 16.10.2024
В Нальчике сотрудники МЧС спасли 20 человек во время пожара в жилом доме
Пожарные спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме в Нальчике, никто не погиб, один человек госпитализирован, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:27
2024-10-16T22:27
происшествия
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Пожарные спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме в Нальчике, никто не погиб, один человек госпитализирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, сообщение о пожаре по улице Кабардинская в Нальчике поступило в 19.50 мск в среду. Прибывшие на место пожарные установили, что в семиэтажном доме на пятом этаже горит квартира. "В 20.55 мск пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров. Спасены 20 человек из задымленной зоны, из них четыре человека из квартиры, в которой произошел пожар. Произведена эвакуация 75 человек. Погибших нет, в медицинское учреждение госпитализирован один человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работали 22 человека и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20241016/moskva-1978243801.html
https://ria.ru/20241015/pozhar-1978071895.html
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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике сотрудники МЧС спасли 20 человек во время пожара в жилом доме

В Нальчике сотрудники МЧС РФ спасли 20 человек во время пожара в жилом доме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Пожарные спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме в Нальчике, никто не погиб, один человек госпитализирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, сообщение о пожаре по улице Кабардинская в Нальчике поступило в 19.50 мск в среду. Прибывшие на место пожарные установили, что в семиэтажном доме на пятом этаже горит квартира.
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"В 20.55 мск пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров. Спасены 20 человек из задымленной зоны, из них четыре человека из квартиры, в которой произошел пожар. Произведена эвакуация 75 человек. Погибших нет, в медицинское учреждение госпитализирован один человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали 22 человека и пять единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияНальчикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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