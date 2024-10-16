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В Балашихе загорелся склад - РИА Новости, 16.10.2024
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08:08 16.10.2024
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В Балашихе загорелся склад
В Балашихе загорелся склад - РИА Новости, 16.10.2024
В Балашихе загорелся склад
Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:08
2024-10-16T08:08
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, Шоссе Энтузиастов 4А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в производственно-складском здании на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ликвидации задействовано более 60 человек и 18 единиц техники, добавили в МЧС.
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балашиха
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе загорелся склад

В подмосковной Балашихе загорелся склад на площади 300 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, Шоссе Энтузиастов 4А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в производственно-складском здании на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ликвидации задействовано более 60 человек и 18 единиц техники, добавили в МЧС.
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ПроисшествияБалашихаРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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