https://ria.ru/20241016/pozhar-1978262668.html
В Балашихе загорелся склад
В Балашихе загорелся склад - РИА Новости, 16.10.2024
В Балашихе загорелся склад
Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:08
2024-10-16T08:08
2024-10-16T08:08
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, Шоссе Энтузиастов 4А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в производственно-складском здании на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ликвидации задействовано более 60 человек и 18 единиц техники, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе загорелся склад
В подмосковной Балашихе загорелся склад на площади 300 квадратных метров