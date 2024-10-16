https://ria.ru/20241016/pozhar-1978262668.html

В Балашихе загорелся склад

В Балашихе загорелся склад - РИА Новости, 16.10.2024

В Балашихе загорелся склад

Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:08

2024-10-16T08:08

2024-10-16T08:08

происшествия

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, Шоссе Энтузиастов 4А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в производственно-складском здании на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ликвидации задействовано более 60 человек и 18 единиц техники, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)