https://ria.ru/20241016/poteri-1978300666.html

Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"

Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 16.10.2024

Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ в течение суток потеряли более 430 военных в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:06

2024-10-16T12:06

2024-10-16T12:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ в течение суток потеряли более 430 военных в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в среду Министерство обороны РФ."Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)