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Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 16.10.2024
Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ в течение суток потеряли более 430 военных в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:06
2024-10-16T12:06
2024-10-16T12:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ в течение суток потеряли более 430 военных в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в среду Министерство обороны РФ."Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
Минобороны: группировка "Запада" уничтожила более 430 военных ВСУ за сутки