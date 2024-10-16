Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
09:08 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/pomosch-1978266942.html
Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО
Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО
Столичные артисты выезжают с концертами в зону специальной военной операции, а библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, сообщается на портале... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:08
2024-10-16T09:08
надежные люди
москва
россия
донецкая народная республика
московский зоопарк
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962872324_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_5d546109332a40a999b92e403ec21d72.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Столичные артисты выезжают с концертами в зону специальной военной операции, а библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Столичные артисты выезжают с концертами, библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, музеи предоставляют бесплатные билеты для участников СВО, а Московский зоопарк помогает спасать животных. Департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения принимают активное участие в поддержке ВС РФ во время проведения специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что артисты культбригады Москонцерта, выступая в приграничных регионах для местных жителей и тех, кто проживает в пунктах временного размещения, регулярно проводят концерты для врачей и военнослужащих, проходящих реабилитацию. В рамках выступлений креативной культбригады спикеры рассказывают молодежи новых регионов России о возможностях получения онлайн-образования, получения грантов на творческие и бизнес-проекты, о работе молодежных организаций, о возможностях участия в форумах и фестивалях. Столичные библиотеки за девять месяцев текущего года собрали и отправили в читальни ДНР и ЛНР более 4,6 тысячи книг на русском языке. Это классическая и современная художественная литература, а также издания для детей и подростков, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241001/svo-1975646319.html
москва
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962872324_125:0:1192:800_1920x0_80_0_0_d98a4e21e87f5fe86e5a63018a27ae24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, донецкая народная республика, московский зоопарк, новости культуры
Надежные люди, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Московский зоопарк, Новости культуры

Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО

© Фото : пресс-службы мэра и правительства МосквыКультбригада Москонцерта, которая проводит концерты в зоне СВО
Культбригада Москонцерта, которая проводит концерты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : пресс-службы мэра и правительства Москвы
Культбригада Москонцерта, которая проводит концерты в зоне СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Столичные артисты выезжают с концертами в зону специальной военной операции, а библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Столичные артисты выезжают с концертами, библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, музеи предоставляют бесплатные билеты для участников СВО, а Московский зоопарк помогает спасать животных. Департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения принимают активное участие в поддержке ВС РФ во время проведения специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что артисты культбригады Москонцерта, выступая в приграничных регионах для местных жителей и тех, кто проживает в пунктах временного размещения, регулярно проводят концерты для врачей и военнослужащих, проходящих реабилитацию. В рамках выступлений креативной культбригады спикеры рассказывают молодежи новых регионов России о возможностях получения онлайн-образования, получения грантов на творческие и бизнес-проекты, о работе молодежных организаций, о возможностях участия в форумах и фестивалях.
Столичные библиотеки за девять месяцев текущего года собрали и отправили в читальни ДНР и ЛНР более 4,6 тысячи книг на русском языке. Это классическая и современная художественная литература, а также издания для детей и подростков, уточняется в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Москвичи перечислили почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов СВО
1 октября, 07:49
 
Надежные людиМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаМосковский зоопаркНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала