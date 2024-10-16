https://ria.ru/20241016/pomosch-1978266942.html

Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО

Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО - РИА Новости, 16.10.2024

Власти Москвы рассказали, как учреждения культуры помогают участникам СВО

Столичные артисты выезжают с концертами в зону специальной военной операции, а библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, сообщается на портале... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:08

2024-10-16T09:08

2024-10-16T09:08

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россия

донецкая народная республика

московский зоопарк

новости культуры

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Столичные артисты выезжают с концертами в зону специальной военной операции, а библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Столичные артисты выезжают с концертами, библиотеки отправляют книги для читален новых территорий, музеи предоставляют бесплатные билеты для участников СВО, а Московский зоопарк помогает спасать животных. Департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения принимают активное участие в поддержке ВС РФ во время проведения специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что артисты культбригады Москонцерта, выступая в приграничных регионах для местных жителей и тех, кто проживает в пунктах временного размещения, регулярно проводят концерты для врачей и военнослужащих, проходящих реабилитацию. В рамках выступлений креативной культбригады спикеры рассказывают молодежи новых регионов России о возможностях получения онлайн-образования, получения грантов на творческие и бизнес-проекты, о работе молодежных организаций, о возможностях участия в форумах и фестивалях. Столичные библиотеки за девять месяцев текущего года собрали и отправили в читальни ДНР и ЛНР более 4,6 тысячи книг на русском языке. Это классическая и современная художественная литература, а также издания для детей и подростков, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241001/svo-1975646319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, донецкая народная республика, московский зоопарк, новости культуры