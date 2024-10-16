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Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов - РИА Новости, 16.10.2024
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20:32 16.10.2024
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Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов
Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов - РИА Новости, 16.10.2024
Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов
Более половины сторонников Республиканской партии США не уверены в том, что подсчеты результатов предстоящих в ноябре президентских выборов будут точными,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:32
2024-10-16T20:32
в мире
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камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более половины сторонников Республиканской партии США не уверены в том, что подсчеты результатов предстоящих в ноябре президентских выборов будут точными, следует из опроса, проведенного американским университетом Маркетта. Согласно результатам опроса, 56% сторонников республиканцев в той или иной степени не уверены в том, что голоса избирателей будут поданы и подсчитаны без ошибок, среди независимых избирателей такого же мнения придерживается 41%, в то время как среди демократов - всего 12% опрошенных такого же мнения. Опрос проводился 1-10 октября среди 886 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 4,3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов

Опрос: 56% сторонников республиканцев не уверены, что подсчеты будут точными

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuМужчина в штанах в цвет флага США на избирательном участке в Лос-Анджелесе
Мужчина в штанах в цвет флага США на избирательном участке в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Мужчина в штанах в цвет флага США на избирательном участке в Лос-Анджелесе . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более половины сторонников Республиканской партии США не уверены в том, что подсчеты результатов предстоящих в ноябре президентских выборов будут точными, следует из опроса, проведенного американским университетом Маркетта.
Согласно результатам опроса, 56% сторонников республиканцев в той или иной степени не уверены в том, что голоса избирателей будут поданы и подсчитаны без ошибок, среди независимых избирателей такого же мнения придерживается 41%, в то время как среди демократов - всего 12% опрошенных такого же мнения.
Опрос проводился 1-10 октября среди 886 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 4,3 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
30 августа, 01:02
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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