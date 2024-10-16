https://ria.ru/20241016/polovina-1978406746.html

Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов

Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов - РИА Новости, 16.10.2024

Опрос: сторонники республиканцев не уверены в точности подсчета голосов

Более половины сторонников Республиканской партии США не уверены в том, что подсчеты результатов предстоящих в ноябре президентских выборов будут точными,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:32

2024-10-16T20:32

2024-10-16T20:32

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более половины сторонников Республиканской партии США не уверены в том, что подсчеты результатов предстоящих в ноябре президентских выборов будут точными, следует из опроса, проведенного американским университетом Маркетта. Согласно результатам опроса, 56% сторонников республиканцев в той или иной степени не уверены в том, что голоса избирателей будут поданы и подсчитаны без ошибок, среди независимых избирателей такого же мнения придерживается 41%, в то время как среди демократов - всего 12% опрошенных такого же мнения. Опрос проводился 1-10 октября среди 886 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 4,3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024