https://ria.ru/20241016/podryv-1978340903.html
Подозреваемый по делу о подрыве авто в Москве не признал вину
Подозреваемый по делу о подрыве авто в Москве не признал вину - РИА Новости, 16.10.2024
Подозреваемый по делу о подрыве авто в Москве не признал вину
Подозреваемый по делу о подрыве машины на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, не признает вину, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:36
2024-10-16T14:36
2024-10-16T14:36
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый по делу о подрыве машины на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, не признает вину, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Он вину не признает", - сказал собеседник агентства. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
https://ria.ru/20241016/moskva-1978284658.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый по делу о подрыве авто в Москве не признал вину
Подозреваемый по делу о подрыве авто на юго-западе Москвы не признал вину
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый по делу о подрыве машины на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, не признает вину, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Он вину не признает", - сказал собеседник агентства.
Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК
после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.