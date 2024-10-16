https://ria.ru/20241016/podryv-1978340903.html

Подозреваемый по делу о подрыве авто в Москве не признал вину

Подозреваемый по делу о подрыве авто в Москве не признал вину - РИА Новости, 16.10.2024

Подозреваемый по делу о подрыве авто в Москве не признал вину

Подозреваемый по делу о подрыве машины на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, не признает вину, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:36

2024-10-16T14:36

2024-10-16T14:36

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый по делу о подрыве машины на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, не признает вину, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Он вину не признает", - сказал собеседник агентства. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.

https://ria.ru/20241016/moskva-1978284658.html

https://ria.ru/20241016/podryv-1978329376.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)