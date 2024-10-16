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Жена подозреваемого в подрыве авто в Москве мужчины не верит в его вину - РИА Новости, 16.10.2024
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13:56 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/podryv-1978329376.html
Жена подозреваемого в подрыве авто в Москве мужчины не верит в его вину
Жена подозреваемого в подрыве авто в Москве мужчины не верит в его вину - РИА Новости, 16.10.2024
Жена подозреваемого в подрыве авто в Москве мужчины не верит в его вину
Жена подозреваемого по делу о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы считает, что ее муж не способен на такие действия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:56
2024-10-16T13:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жена подозреваемого по делу о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы считает, что ее муж не способен на такие действия, передает корреспондент РИА Новости. По словам женщины, она не может принять и осознать случившееся. "Вину мужа не могу принять, осознать, потому что он вряд ли на такое способен"- сказала жена подозреваемого РИА Новости. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия причины взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый - бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У задержанного дома нашли схрон с оружием. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
https://ria.ru/20241016/podryv-1978294614.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Жена подозреваемого в подрыве авто в Москве мужчины не верит в его вину

Жена подозреваемого в подрыве авто в Москве: муж не способен на такое

© Столичный СК/TelegramПодозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы
Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Столичный СК/Telegram
Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жена подозреваемого по делу о подрыве автомобиля на юго-западе Москвы считает, что ее муж не способен на такие действия, передает корреспондент РИА Новости.
По словам женщины, она не может принять и осознать случившееся.
Поврежден автомобиль на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Подозреваемый в подрыве в Москве рассказал о найденном в квартире оружии
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"Вину мужа не могу принять, осознать, потому что он вряд ли на такое способен"- сказала жена подозреваемого РИА Новости.
Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия причины взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый - бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У задержанного дома нашли схрон с оружием.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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