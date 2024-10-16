https://ria.ru/20241016/podryv-1978304694.html
В деле о подрыве машины в Москве появились новые подробности
В деле о подрыве машины в Москве появились новые подробности - РИА Новости, 16.10.2024
В деле о подрыве машины в Москве появились новые подробности
Предприниматель, пострадавший при подрыве авто в Москве, на допросе сообщил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, у них совместный бизнес, сообщается в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:26
2024-10-16T12:26
2024-10-16T12:43
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предприниматель, пострадавший при подрыве авто в Москве, на допросе сообщил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, у них совместный бизнес, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Следствием получено разрешение от врачей на проведение следственных действий с потерпевшим. В ходе допроса он подтвердил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, а также пояснил, что они ведут совместную предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемому скоро предъявят обвинение, будет решаться вопрос о его аресте. Следователи выясняют мотивы преступления и устанавливают причастных к его совершению, добавили в СК.Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
2024-10-16T12:26
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PT0M13S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978291422_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_39dd5cc1a86b498028d5c0ee90f4ecf0.jpg
Двор, где произошел взрыв автомобиля. Кадры с камеры видеонаблюдения
Следствие рассматривает различные версии инцидента с автомобилем на юго-западе Москвы, где пострадали три человека. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего.
В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, проводятся обыски.
2024-10-16T12:26
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле о подрыве машины в Москве появились новые подробности
Пострадавший при подрыве авто в Москве заявил, что 15 лет знаком с подозреваемым
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Предприниматель, пострадавший при подрыве авто в Москве, на допросе сообщил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, у них совместный бизнес, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК РФ.
"Следствием получено разрешение от врачей на проведение следственных действий с потерпевшим. В ходе допроса он подтвердил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, а также пояснил, что они ведут совместную предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемому скоро предъявят обвинение, будет решаться вопрос о его аресте. Следователи выясняют мотивы преступления и устанавливают причастных к его совершению, добавили в СК.
Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.