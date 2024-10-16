https://ria.ru/20241016/podryv-1978304694.html

В деле о подрыве машины в Москве появились новые подробности

В деле о подрыве машины в Москве появились новые подробности - РИА Новости, 16.10.2024

В деле о подрыве машины в Москве появились новые подробности

Предприниматель, пострадавший при подрыве авто в Москве, на допросе сообщил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, у них совместный бизнес, сообщается в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:26

2024-10-16T12:26

2024-10-16T12:43

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предприниматель, пострадавший при подрыве авто в Москве, на допросе сообщил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, у них совместный бизнес, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Следствием получено разрешение от врачей на проведение следственных действий с потерпевшим. В ходе допроса он подтвердил, что знаком с подозреваемым более 15 лет, а также пояснил, что они ведут совместную предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемому скоро предъявят обвинение, будет решаться вопрос о его аресте. Следователи выясняют мотивы преступления и устанавливают причастных к его совершению, добавили в СК.Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы 2024-10-16T12:26 true PT0M13S

Двор, где произошел взрыв автомобиля. Кадры с камеры видеонаблюдения Следствие рассматривает различные версии инцидента с автомобилем на юго-западе Москвы, где пострадали три человека. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего. В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, проводятся обыски. 2024-10-16T12:26 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), видео