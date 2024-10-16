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Подозреваемый в подрыве в Москве рассказал о найденном в квартире оружии
Подозреваемый в подрыве в Москве рассказал о найденном в квартире оружии - РИА Новости, 16.10.2024
Подозреваемый в подрыве в Москве рассказал о найденном в квартире оружии
Подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы рассказал, что найденное у него в квартире оружие зарегистрировано, кадры опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:35
2024-10-16T11:35
2024-10-16T11:35
происшествия
москва
россия
ирина волк
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы рассказал, что найденное у него в квартире оружие зарегистрировано, кадры опубликованы в Telegram-канале представителя МВД РФ Ирины Волк. На опубликованном видео задержанный рассказал, что найденное у него дома оружие зарегистрировано и на него есть документы. Также он сообщил, что наркотики не употребляет. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый - бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У него дома нашли схрон оружия.
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Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы. Кадры МВД России
МВД публикует кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы.
На видео он утверждает, что ранее найденное у него оружие зарегистрировано.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обнаруженное оружие будет направлено на баллистическую экспертизу.
2024-10-16T11:35
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происшествия, москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в подрыве в Москве рассказал о найденном в квартире оружии
Подозреваемый в подрыве машины в Москве заявил, что оружие зарегистрировано