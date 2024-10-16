Рейтинг@Mail.ru
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
21:59 16.10.2024 (обновлено: 22:00 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978414878.html
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал - РИА Новости, 16.10.2024
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал
Свыше 200 новых предприятий общественного питания открылись в Подмосковье за последний квартал, общее количество кафе, баров и ресторанов в регионе составляет... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:59
2024-10-16T22:00
новости подмосковья
серпухов
московская область (подмосковье)
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_8fcdf036e43ba8134bc1b242dac61081.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Свыше 200 новых предприятий общественного питания открылись в Подмосковье за последний квартал, общее количество кафе, баров и ресторанов в регионе составляет более 8 тысяч, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Московской области открывается все больше новых предприятий общественного питания: кафе, бары, рестораны и закусочные. На сегодняшний день их численность составляет более 8 тысяч. За последний квартал в регионе было открыто свыше 200 новых предприятий", - отметили в пресс-службе. Всего в области, по данным ведомства, 338 тысяч посадочных мест, из них с начала года создано 5,6 тысячи мест. Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются пять городских округов. Так, в 2024 году в Красногорске открыто 79 новых кафе и ресторанов, в Серпухове - 35, в Сергиевом Посаде – 34, в Королеве – 31, в Щелково – 24.
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978373377.html
серпухов
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_53:0:717:498_1920x0_80_0_0_c6b37f748c0f1f5fa481192a5f753258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
серпухов, московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Красногорск
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал

Более 200 новых кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал

© Фото : официальный сайт города КоролевГород Королев, Московская область
Город Королев, Московская область - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : официальный сайт города Королев
Город Королев, Московская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Свыше 200 новых предприятий общественного питания открылись в Подмосковье за последний квартал, общее количество кафе, баров и ресторанов в регионе составляет более 8 тысяч, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В Московской области открывается все больше новых предприятий общественного питания: кафе, бары, рестораны и закусочные. На сегодняшний день их численность составляет более 8 тысяч. За последний квартал в регионе было открыто свыше 200 новых предприятий", - отметили в пресс-службе.
Всего в области, по данным ведомства, 338 тысяч посадочных мест, из них с начала года создано 5,6 тысячи мест. Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются пять городских округов. Так, в 2024 году в Красногорске открыто 79 новых кафе и ресторанов, в Серпухове - 35, в Сергиевом Посаде – 34, в Королеве – 31, в Щелково – 24.
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Более 100 новых мониторов поступило в больницы Подмосковья с начала года
Вчера, 17:16
 
Новости ПодмосковьяСерпуховМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала