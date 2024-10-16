https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978414878.html
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал - РИА Новости, 16.10.2024
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал
Свыше 200 новых предприятий общественного питания открылись в Подмосковье за последний квартал, общее количество кафе, баров и ресторанов в регионе составляет... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:59
2024-10-16T21:59
2024-10-16T22:00
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Свыше 200 новых предприятий общественного питания открылись в Подмосковье за последний квартал, общее количество кафе, баров и ресторанов в регионе составляет более 8 тысяч, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Московской области открывается все больше новых предприятий общественного питания: кафе, бары, рестораны и закусочные. На сегодняшний день их численность составляет более 8 тысяч. За последний квартал в регионе было открыто свыше 200 новых предприятий", - отметили в пресс-службе. Всего в области, по данным ведомства, 338 тысяч посадочных мест, из них с начала года создано 5,6 тысячи мест. Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются пять городских округов. Так, в 2024 году в Красногорске открыто 79 новых кафе и ресторанов, в Серпухове - 35, в Сергиевом Посаде – 34, в Королеве – 31, в Щелково – 24.
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978373377.html
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серпухов, московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Красногорск
Более 200 кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал
Более 200 новых кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за последний квартал