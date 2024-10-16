https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978373377.html

Более 100 новых мониторов поступило в больницы Подмосковья с начала года

Более 100 новых мониторов поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 16.10.2024

Более 100 новых мониторов поступило в больницы Подмосковья с начала года

Свыше 100 современных медицинских мониторов поступило в 14 больниц Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:16

2024-10-16T17:16

2024-10-16T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Свыше 100 современных медицинских мониторов поступило в 14 больниц Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Данное оборудование необходимо для непрерывного отслеживания жизненных показателей пациента – артериального давления, уровня кислорода в крови, пульса, температуры тела и других параметров. Врач может видеть эти показатели в режиме реального времени. "Все усилия наших медиков направлены на скорейшее выздоровление пациентов, поэтому особое внимание уделяется поддержанию и мониторингу состояния больных. Всего с начала года в 14 больниц региона поступило более 100 современных медицинских мониторов", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Мониторы пациента на сумму 53,4 миллиона рублей поступили в 14 больниц – Рузскую, Коломенскую, Долгопрудненскую, Шаховскую и другие. Медтехника закуплена благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978203610.html

https://ria.ru/20241012/inkubator-1977751095.html

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московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев