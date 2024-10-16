https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978359714.html

В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО

В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО - РИА Новости, 16.10.2024

В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО

В подмосковном городе Солнечногорске неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:28

2024-10-16T16:28

2024-10-16T17:42

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В подмосковном городе Солнечногорске неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. "Неизвестный, находясь в автомобиле <…>, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя", — заявила она.По данным следствия, это произошло около девяти часов утра на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. Пострадавший умер на месте, а его машина продолжала ехать, пока не врезалась в забор дома.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, погибший — заместитель начальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО. Врадий добавила, что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они проводят осмотр, в том числе автомобиля, допрашивают очевидцев и устанавливают возможные мотивы совершенного преступления.

https://ria.ru/20241016/primore-1978256872.html

https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977530126.html

россия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), солнечногорск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом