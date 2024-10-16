Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 16.10.2024 (обновлено: 17:42 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978359714.html
В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО
В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО - РИА Новости, 16.10.2024
В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО
В подмосковном городе Солнечногорске неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:28
2024-10-16T17:42
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978363087_292:245:972:628_1920x0_80_0_0_3b3384bed5f7e571bd62ffebafcc5c88.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В подмосковном городе Солнечногорске неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. "Неизвестный, находясь в автомобиле &lt;…&gt;, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя", — заявила она.По данным следствия, это произошло около девяти часов утра на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. Пострадавший умер на месте, а его машина продолжала ехать, пока не врезалась в забор дома.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, погибший — заместитель начальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО. Врадий добавила, что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они проводят осмотр, в том числе автомобиля, допрашивают очевидцев и устанавливают возможные мотивы совершенного преступления.
https://ria.ru/20241016/primore-1978256872.html
https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977530126.html
россия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978363087_82:0:1226:858_1920x0_80_0_0_2a5b7ba3b5691172076241c69b8bcb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), солнечногорск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль участника СВО

В Подмосковье неизвестный расстрелял в автомобиле мужчину, участвовавшего в СВО

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииМесто стрельбы в Солнечногорске
Место стрельбы в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В подмосковном городе Солнечногорске неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
"Неизвестный, находясь в автомобиле <…>, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя", — заявила она.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Приморье возбудили дело против мошенницы, обманувшей мать участника СВО
Вчера, 06:11
По данным следствия, это произошло около девяти часов утра на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. Пострадавший умер на месте, а его машина продолжала ехать, пока не врезалась в забор дома.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, погибший — заместитель начальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО.
Врадий добавила, что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они проводят осмотр, в том числе автомобиля, допрашивают очевидцев и устанавливают возможные мотивы совершенного преступления.
Оружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки
11 октября, 10:13
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала