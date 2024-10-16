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Порядка 580 тысяч поездок совершили в Подмосковье на сезонных маршрутах - РИА Новости, 16.10.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:41 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978326110.html
Порядка 580 тысяч поездок совершили в Подмосковье на сезонных маршрутах
Порядка 580 тысяч поездок совершили в Подмосковье на сезонных маршрутах - РИА Новости, 16.10.2024
Порядка 580 тысяч поездок совершили в Подмосковье на сезонных маршрутах
Порядка 580 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье на сезонных автобусных маршрутах с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:41
2024-10-16T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Порядка 580 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье на сезонных автобусных маршрутах с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Самыми востребованными сезонными маршрутами стали №10 "Автостанция – Юбилейное", на нем пассажиры совершили свыше 82 тысяч поездок, №51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок", на котором зафиксировано более 72 тысяч трансакций, и №30 "Электрогорск – Алексеево", где совершено порядка 59 тысяч поездок. В ведомстве отметили, что на всех маршрутах возможна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами "Стрелка" и "Тройка". Также действуют меры социальной поддержки граждан, пассажиры могут воспользоваться социальными картами для оплаты проезда. Полностью сезонные маршруты завершат работу в начале ноября.
https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973021115.html
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто

Порядка 580 тысяч поездок совершили в Подмосковье на сезонных маршрутах

© Фото : МострансавтоАвтобусы компании Мострансавто
Автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Мострансавто
Автобусы компании Мострансавто
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Порядка 580 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье на сезонных автобусных маршрутах с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Самыми востребованными сезонными маршрутами стали №10 "Автостанция – Юбилейное", на нем пассажиры совершили свыше 82 тысяч поездок, №51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок", на котором зафиксировано более 72 тысяч трансакций, и №30 "Электрогорск – Алексеево", где совершено порядка 59 тысяч поездок.
В ведомстве отметили, что на всех маршрутах возможна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами "Стрелка" и "Тройка". Также действуют меры социальной поддержки граждан, пассажиры могут воспользоваться социальными картами для оплаты проезда.
Полностью сезонные маршруты завершат работу в начале ноября.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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