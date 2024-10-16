https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978320082.html
В Подмосковье по соцгазификации подключили 15 тысяч домов с начала года
В Подмосковье по соцгазификации подключили 15 тысяч домов с начала года - РИА Новости, 16.10.2024
В Подмосковье по соцгазификации подключили 15 тысяч домов с начала года
По президентской программе "Социальная газификация" в Подмосковье подключили 15 тысяч домов с начала года, сообщает пресс-служба министерства энергетики... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:19
2024-10-16T13:19
2024-10-16T13:19
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По президентской программе "Социальная газификация" в Подмосковье подключили 15 тысяч домов с начала года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Так, более 40 тысяч жителей региона получили газоснабжение. Хозяйкой 15- тысячного дома, который был подключен к газу по программе, стала Ирина Соловьева из поселка Запрудня Талдомского городского округа. Президентский проект стартовал в 2021 году. Принцип бесплатного подведения газа до границ участков жителей газифицированных населенных пунктов в Подмосковье стал бессрочным. Главный критерий – дом должен быть зарегистрирован. Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить комплексный договор, который включает: проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования (ВДГО) и другое.
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978316182.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По президентской программе "Социальная газификация" в Подмосковье подключили 15 тысяч домов с начала года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Так, более 40 тысяч жителей региона получили газоснабжение. Хозяйкой 15- тысячного дома, который был подключен к газу по программе, стала Ирина Соловьева из поселка Запрудня Талдомского городского округа.
Президентский проект стартовал в 2021 году. Принцип бесплатного подведения газа до границ участков жителей газифицированных населенных пунктов в Подмосковье стал бессрочным.
Главный критерий – дом должен быть зарегистрирован. Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить комплексный договор, который включает: проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования (ВДГО) и другое.