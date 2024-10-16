https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978316182.html

Более двух тысяч жителей Подмосковья с инвалидностью получили выплаты

Более двух тысяч жителей Подмосковья с инвалидностью получили выплаты - РИА Новости, 16.10.2024

Более двух тысяч жителей Подмосковья с инвалидностью получили выплаты

Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья с инвалидностью получили в общем объеме порядка 30 миллионов рублей на приобретение средств реабилитации с начала года,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:52

2024-10-16T12:52

2024-10-16T12:52

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья с инвалидностью получили в общем объеме порядка 30 миллионов рублей на приобретение средств реабилитации с начала года, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "С начала года свыше 2 тысяч жителей региона получили такую выплату на общую сумму порядка 30 млн рублей. Отмечу, что процесс получения выплаты упрощен, информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает автоматически, а выплата предоставляется проактивно", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Жители Подмосковья с инвалидностью могут оформить выплату для приобретения реабилитационных изделий, которые не входят в федеральный перечень, такие как медицинская кровать, электрический подъемник, сиденье и ступенька для ванной и другие. В ведомстве отметили, что помимо такой выплаты, жители могут воспользоваться функцией проката, которая есть в социальных центрах по всей области. В этом году такой услугой уже воспользовались более тысячи жителей. Чаще всего во временное пользование берут кресла-коляски, ходунки и подмышечные костыли. Выплата на приобретение технических средств реабилитации предоставляется проактивно: предзаполненное заявление приходит в личный кабинет на портале госуслуг Московской области для того, чтобы проверить данные и подписать. Заявление на выплату можно также подать в электронном виде на региональном портале государственных услуг.

https://ria.ru/20241011/matkapital-1977686096.html

https://ria.ru/20241008/gripp-1977049759.html

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общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева