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В Раде назвали презентацию "плана победы" сигналом о проблемах на фронте - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/plan-1978379343.html
В Раде назвали презентацию "плана победы" сигналом о проблемах на фронте
В Раде назвали презентацию "плана победы" сигналом о проблемах на фронте - РИА Новости, 16.10.2024
В Раде назвали презентацию "плана победы" сигналом о проблемах на фронте
Презентация "плана победы" Владимиром Зеленским сигнализирует о серьезных проблемах для Украины на фронте, заявила в среду депутат Верховной рады Ирина... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:49
2024-10-16T17:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Презентация "плана победы" Владимиром Зеленским сигнализирует о серьезных проблемах для Украины на фронте, заявила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Зеленский ране в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Интересно, почему именно сейчас Зеленский пришел в парламент? Для меня это сигнал серьезности ситуации на фронте, в экономике, между строчками - изменение конъюнктуры в мире. И власть это понимает. Поэтому видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте речь уже не идет. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность. Правды о том, что определенную часть наших территорий, возможно, придется освобождать политико-дипломатическим путем - тоже не звучало", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Она добавила, что победа не может зависеть только от партнеров, а только от Украины. План, по словам депутата, должен быть реалистичным, а не рамочным. "Важно иметь план нашей домашней работы. Шаговый. Что мы как государство, как институты должны сделать в этом направлении. А это профессиональное усиление правительства и переформатирование коалиции, возвращение органам власти субъектности. Этого в послании не было… Поэтому хочется услышать план внутренних реформ и нашу домашнюю работу", - подчеркнула Геращенко. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241016/plan-1978345565.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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украина, россия, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде назвали презентацию "плана победы" сигналом о проблемах на фронте

Геращенко назвала презентацию "плана победы" сигналом о проблемах ВСУ на фронте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Презентация "плана победы" Владимиром Зеленским сигнализирует о серьезных проблемах для Украины на фронте, заявила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Зеленский ране в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
"Интересно, почему именно сейчас Зеленский пришел в парламент? Для меня это сигнал серьезности ситуации на фронте, в экономике, между строчками - изменение конъюнктуры в мире. И власть это понимает. Поэтому видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте речь уже не идет. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность. Правды о том, что определенную часть наших территорий, возможно, придется освобождать политико-дипломатическим путем - тоже не звучало", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что победа не может зависеть только от партнеров, а только от Украины.
План, по словам депутата, должен быть реалистичным, а не рамочным. "Важно иметь план нашей домашней работы. Шаговый. Что мы как государство, как институты должны сделать в этом направлении. А это профессиональное усиление правительства и переформатирование коалиции, возвращение органам власти субъектности. Этого в послании не было… Поэтому хочется услышать план внутренних реформ и нашу домашнюю работу", - подчеркнула Геращенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"В гостях у сказки". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского
Вчера, 14:55
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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