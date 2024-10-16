Киеву нужно осознать бесперспективность своей политики, заявил Песков
Песков: мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности их политики
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Там может быть иной план, который может быть действительно мирным, – это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят", - сказал Песков, комментируя позицию Кремля о выступлении Владимира Зеленского в парламенте Украины с так называемым "планом победы".
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В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.