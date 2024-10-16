https://ria.ru/20241016/peskov-1978307895.html

В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС

В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024

В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:33

2024-10-16T12:33

2024-10-16T12:44

сербия

дмитрий песков

россия

александр вулин

брикс

евросоюз

саммит брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться сербским друзьям, но в Кремле уверены, что будет принято решение, которое будет отвечать интересам народа Сербии."Нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться нашим сербским друзьям. Мы уверены, что Сербия оценит те решения, которые наилучшим образом соответствует интересам сербского народа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности вступления Сербии в БРИКС.Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что страна рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС.

https://ria.ru/20241016/peskov-1978311188.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, дмитрий песков, россия, александр вулин, брикс, евросоюз, саммит брикс