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В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
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12:33 16.10.2024 (обновлено: 12:44 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/peskov-1978307895.html
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:33
2024-10-16T12:44
сербия
дмитрий песков
россия
александр вулин
брикс
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться сербским друзьям, но в Кремле уверены, что будет принято решение, которое будет отвечать интересам народа Сербии."Нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться нашим сербским друзьям. Мы уверены, что Сербия оценит те решения, которые наилучшим образом соответствует интересам сербского народа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности вступления Сербии в БРИКС.Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что страна рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС.
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сербия, дмитрий песков, россия, александр вулин, брикс, евросоюз, саммит брикс
Сербия, Дмитрий Песков, Россия, Александр Вулин, БРИКС, Евросоюз, Саммит БРИКС
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС

Песков о вступлении Сербии БРИКС: решение будет отвечать интересам народа

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться сербским друзьям, но в Кремле уверены, что будет принято решение, которое будет отвечать интересам народа Сербии.
"Нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться нашим сербским друзьям. Мы уверены, что Сербия оценит те решения, которые наилучшим образом соответствует интересам сербского народа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности вступления Сербии в БРИКС.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что страна рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков
Вчера, 12:42
 
СербияДмитрий ПесковРоссияАлександр ВулинБРИКСЕвросоюзСаммит БРИКС
 
 
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