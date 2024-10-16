https://ria.ru/20241016/peskov-1978307895.html
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:33
2024-10-16T12:33
2024-10-16T12:44
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться сербским друзьям, но в Кремле уверены, что будет принято решение, которое будет отвечать интересам народа Сербии."Нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться нашим сербским друзьям. Мы уверены, что Сербия оценит те решения, которые наилучшим образом соответствует интересам сербского народа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности вступления Сербии в БРИКС.Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что страна рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС.
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сербия, дмитрий песков, россия, александр вулин, брикс, евросоюз, саммит брикс
Сербия, Дмитрий Песков, Россия, Александр Вулин, БРИКС, Евросоюз, Саммит БРИКС
В Кремле прокомментировали вопрос вступления Сербии в БРИКС
Песков о вступлении Сербии БРИКС: решение будет отвечать интересам народа
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вступления Сербии в БРИКС, заявил, что нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться сербским друзьям, но в Кремле уверены, что будет принято решение, которое будет отвечать интересам народа Сербии.
"Нужно понимать давление, с которым приходится сталкиваться нашим сербским друзьям. Мы уверены, что Сербия оценит те решения, которые наилучшим образом соответствует интересам сербского народа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности вступления Сербии в БРИКС.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин
заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что страна рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС
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