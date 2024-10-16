https://ria.ru/20241016/pakistan-1978349401.html

Мишустин заявил о росте интереса к российскому образованию в Пакистане

Мишустин заявил о росте интереса к российскому образованию в Пакистане - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин заявил о росте интереса к российскому образованию в Пакистане

Среди молодежи Пакистана растет интерес к получению высшего образования в РФ, Москва будет расширять контакты между гражданами двух стран, заявил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:24

2024-10-16T15:24

2024-10-16T15:24

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михаил мишустин

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Среди молодежи Пакистана растет интерес к получению высшего образования в РФ, Москва будет расширять контакты между гражданами двух стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. В ходе беседы Мишустин подчеркнул, что РФ придает особое значение развитию гуманитарного сотрудничества с Пакистаном. "Среди молодежи Пакистана растет интерес к получению высшего образования в России, в российских университетах. Большую популярность сегодня приобретает русский язык, мы это приветствуем и этот интерес полностью поддерживаем. Будем расширять контакты между нашими людьми", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348156.html

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пакистан, россия, москва, михаил мишустин, в мире