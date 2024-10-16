https://ria.ru/20241016/osvobozhdenie-1978301584.html

Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР

Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024

Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:12

2024-10-16T12:12

2024-10-16T12:47

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки, а также отразили десять контратак.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Группировка "Запад", в свою очередь, нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки в Харьковской области и отбила пять контратак.Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожен также склад с боеприпасами.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР Минобороны опубликовало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР. 2024-10-16T12:12 true PT0M37S

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Ольга Тузова

луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире