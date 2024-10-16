Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР
Российские войска освободили села Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Красный Яр в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Красный Яр в ДНР
Красный Яр — небольшое село в десяти километрах к юго-востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск). Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.
В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР
Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки, а также отразили десять контратак.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- примерно 465 человек убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины "Козак" и Kirpi турецкого производства;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20;
- гаубица.
Группировка "Запад", в свою очередь, нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки в Харьковской области и отбила пять контратак.
Украинская армия потеряла в этих боях:
- более 430 солдат;
- танк;
- два автомобиля;
- гаубицу Д-30;
- американское орудие М119;
- станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожен также склад с боеприпасами.
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22 июня 2022, 17:18