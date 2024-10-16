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Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 16.10.2024 (обновлено: 12:47 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/osvobozhdenie-1978301584.html
Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР
Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:12
2024-10-16T12:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки, а также отразили десять контратак.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Группировка "Запад", в свою очередь, нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки в Харьковской области и отбила пять контратак.Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожен также склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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Кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
Минобороны опубликовало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские войска освободили два села в ДНР и ЛНР

Российские войска освободили села Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Красный Яр в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Красный Яр в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Красный Яр в ДНР

Красный Яр — небольшое село в десяти километрах к юго-востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск). Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.

В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР
Группировка войск Запад освободила село Невское в ЛНР
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР

Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки, а также отразили десять контратак.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • примерно 465 человек убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины "Козак" и Kirpi турецкого производства;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20;
  • гаубица.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Вчера, 08:00
Группировка "Запад", в свою очередь, нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки в Харьковской области и отбила пять контратак.
Украинская армия потеряла в этих боях:
  • более 430 солдат;
  • танк;
  • два автомобиля;
  • гаубицу Д-30;
  • американское орудие М119;
  • станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожен также склад с боеприпасами.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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