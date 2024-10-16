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Под Калугой двух девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище
Под Калугой двух девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище - РИА Новости, 16.10.2024
Под Калугой двух девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище
Двух девочек 10 и 12 лет в Калужской области по решению суда поместили на 15 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:29
2024-10-16T12:29
2024-10-16T12:29
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калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Двух девочек 10 и 12 лет в Калужской области по решению суда поместили на 15 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за танцы на кладбище для видеоролика, который они выложили в соцсеть, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Сухиничский районный суд Калужской области установил, что 4 сентября две несовершеннолетние пришли на территорию городского кладбища города Сухиничи с целью снимать ролики для последующей демонстрации в социальной сети TikTok. В объединенной пресс-службе уточнили РИА Новости, что девочки - 2014 и 2012 годов рождения. "Без соблюдения правил этики и уважения к памяти усопших они сняли несколько роликов с наложенными фрагментами песен, музыки, а также с использованием специальной программы накладывали на изображения умерших фото. В ходе своих действий несовершеннолетние ложились на могильные захоронения, танцевали вблизи захоронений, в том числе с флагом России", - говорится в сообщении. Отснятый материал в тот же день девочки выложили в TikTok. За совершение "безнравственных, циничных действий" девочек поставили на профилактический учет в ПДН полиции. Их родителей оштрафовали за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей. "Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд решил поместить несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Калужской области сроком на 15 суток", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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происшествия, россия, калужская область
Происшествия, Россия, Калужская область
Под Калугой двух девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище
Под Калугой двух девочек поместили в спеццентр на 15 суток за танцы на кладбище
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости.
Двух девочек 10 и 12 лет в Калужской области по решению суда поместили на 15 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за танцы на кладбище для видеоролика, который они выложили в соцсеть, сообщила
объединенная пресс-служба судов региона.
Сухиничский районный суд Калужской области установил, что 4 сентября две несовершеннолетние пришли на территорию городского кладбища города Сухиничи с целью снимать ролики для последующей демонстрации в социальной сети TikTok. В объединенной пресс-службе уточнили РИА Новости, что девочки - 2014 и 2012 годов рождения.
"Без соблюдения правил этики и уважения к памяти усопших они сняли несколько роликов с наложенными фрагментами песен, музыки, а также с использованием специальной программы накладывали на изображения умерших фото. В ходе своих действий несовершеннолетние ложились на могильные захоронения, танцевали вблизи захоронений, в том числе с флагом России", - говорится в сообщении.
Отснятый материал в тот же день девочки выложили в TikTok.
За совершение "безнравственных, циничных действий" девочек поставили на профилактический учет в ПДН полиции. Их родителей оштрафовали за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей.
"Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд решил поместить несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России
по Калужской области
сроком на 15 суток", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.