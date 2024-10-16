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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку в ДНР,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:58
2024-10-16T20:58
2024-10-16T20:58
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, украина, горловка, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Иван Приходько, Украина, Горловка, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Приходько: при украинском обстреле Горловки с БПЛА пострадали два мирных жителя