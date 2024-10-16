https://ria.ru/20241016/obstrel-1978410986.html

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.10.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку в ДНР,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:58

2024-10-16T20:58

2024-10-16T20:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

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вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, украина, горловка, стирол, происшествия