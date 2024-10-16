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В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/obstrel-1978328276.html
В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов
В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов - РИА Новости, 16.10.2024
В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов
Украинские войска открыли огонь по городам Токмак и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:48
2024-10-16T13:48
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городам Токмак и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня украинские боевики открыли огонь по двум городам области. Сначала был нанесен артиллерийский удар кассетными боеприпасами по плотной жилой застройке в Каменке-Днепровской, а теперь по Токмаку", - сказал Рогов. По его словам, по Токмаку враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня, в городе работает система ПВО.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
токмак
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токмак, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов

Рогов: ВСУ обстреляли Токмак и Каменку-Днепровскую в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городам Токмак и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сегодня украинские боевики открыли огонь по двум городам области. Сначала был нанесен артиллерийский удар кассетными боеприпасами по плотной жилой застройке в Каменке-Днепровской, а теперь по Токмаку", - сказал Рогов.
По его словам, по Токмаку враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня, в городе работает система ПВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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