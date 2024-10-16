https://ria.ru/20241016/obstrel-1978328276.html

В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов

В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов - РИА Новости, 16.10.2024

В Запорожской области сообщили об обстреле двух городов

Украинские войска открыли огонь по городам Токмак и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:48

2024-10-16T13:48

2024-10-16T13:48

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городам Токмак и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня украинские боевики открыли огонь по двум городам области. Сначала был нанесен артиллерийский удар кассетными боеприпасами по плотной жилой застройке в Каменке-Днепровской, а теперь по Токмаку", - сказал Рогов. По его словам, по Токмаку враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня, в городе работает система ПВО.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, владимир рогов, происшествия