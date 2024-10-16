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Генплан Новороссийска даст новые места допобразования в Приморском районе - РИА Новости, 16.10.2024
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Краснодарский край
 
16:00 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/novorossiysk-1978354709.html
Генплан Новороссийска даст новые места допобразования в Приморском районе
Генплан Новороссийска даст новые места допобразования в Приморском районе - РИА Новости, 16.10.2024
Генплан Новороссийска даст новые места допобразования в Приморском районе
Значительный рост количества мест дополнительного образования произойдет в Приморском внутригородском районе, согласно новому проекту генерального плана,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:00
2024-10-16T16:00
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Значительный рост количества мест дополнительного образования произойдет в Приморском внутригородском районе, согласно новому проекту генерального плана, который разрабатывается сейчас в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации города. Так, дети и подростки из Приморского района смогу выбрать для себя кружок или секцию по увлечениям вблизи своего дома за счет строительства новых и реконструкции существующих учреждений дополнительного образования. К строительству планируется 14 объектов дополнительного образования на 12 380 учащихся. В частности, планируется построить два новых учреждения дополнительного образования на 2265 мест в селе Борисовка, одну организацию на 1300 мест в селе Гайдук и еще одну, на 880 мест, в районе улицы Видова. Вырастет и число мест за партами в школах – более чем в три раза. За счет реконструкции одной школы и строительства восьми новых школ в Приморском районе дополнительно появится 9 775 мест. Новая школа предусмотрена в селе Гайдук на 1550 мест, две школы на 2925 мест в селе Борисовка и одна школа на 1100 мест в районе улицы Видова. Также заложен участок для блока начальной школы на 600 мест в гимназии №4 на улице Герцена. На 4290 мест вырастет число мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства 20 новых и реконструкции существующих учреждений. Генпланом предусмотрено строительство трех детских садов в Гайдуке на 820 мест, пяти - в Борисовке на 1360 мест и еще пяти - в районе улицы Видова на 900 мест. Кроме того, в рамках комплексного развития территорий в Приморском внутригородском районе будет построена одна школа на 1100 мест, один детский сад на 260 мест, один спортивный объект в Цемдолине площадью 1 тысяча "квадратов".
https://ria.ru/20241003/donetsk--1976238636.html
https://ria.ru/20240905/kravchenko-1970725252.html
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новороссийск, краснодарский край
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край

Генплан Новороссийска даст новые места допобразования в Приморском районе

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Значительный рост количества мест дополнительного образования произойдет в Приморском внутригородском районе, согласно новому проекту генерального плана, который разрабатывается сейчас в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, дети и подростки из Приморского района смогу выбрать для себя кружок или секцию по увлечениям вблизи своего дома за счет строительства новых и реконструкции существующих учреждений дополнительного образования.
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К строительству планируется 14 объектов дополнительного образования на 12 380 учащихся. В частности, планируется построить два новых учреждения дополнительного образования на 2265 мест в селе Борисовка, одну организацию на 1300 мест в селе Гайдук и еще одну, на 880 мест, в районе улицы Видова.
Вырастет и число мест за партами в школах – более чем в три раза. За счет реконструкции одной школы и строительства восьми новых школ в Приморском районе дополнительно появится 9 775 мест. Новая школа предусмотрена в селе Гайдук на 1550 мест, две школы на 2925 мест в селе Борисовка и одна школа на 1100 мест в районе улицы Видова. Также заложен участок для блока начальной школы на 600 мест в гимназии №4 на улице Герцена.
На 4290 мест вырастет число мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства 20 новых и реконструкции существующих учреждений. Генпланом предусмотрено строительство трех детских садов в Гайдуке на 820 мест, пяти - в Борисовке на 1360 мест и еще пяти - в районе улицы Видова на 900 мест.
Кроме того, в рамках комплексного развития территорий в Приморском внутригородском районе будет построена одна школа на 1100 мест, один детский сад на 260 мест, один спортивный объект в Цемдолине площадью 1 тысяча "квадратов".
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