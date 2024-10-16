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Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве - РИА Новости, 16.10.2024
Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве
Некоторые районы Николаева обесточены, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:56
2024-10-16T08:56
2024-10-16T08:56
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Некоторые районы Николаева обесточены, сообщает местный телеканал "Общественное". "В некоторых районах Николаева исчезло электроснабжение", - говорится в сообщении. Ранее в среду назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что подконтрольный ВСУ город Херсон полностью обесточен после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве
"Общественное": в некоторых районах Николаева исчезло электроснабжение
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Некоторые районы Николаева обесточены, сообщает местный телеканал "Общественное
".
"В некоторых районах Николаева исчезло электроснабжение", - говорится в сообщении.
Ранее в среду назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что подконтрольный ВСУ город Херсон полностью обесточен после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.