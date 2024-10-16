https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978265819.html

Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве - РИА Новости, 16.10.2024

Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Николаеве

Некоторые районы Николаева обесточены, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:56

2024-10-16T08:56

2024-10-16T08:56

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Некоторые районы Николаева обесточены, сообщает местный телеканал "Общественное". "В некоторых районах Николаева исчезло электроснабжение", - говорится в сообщении. Ранее в среду назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что подконтрольный ВСУ город Херсон полностью обесточен после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), вооруженные силы украины, украина