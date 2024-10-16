https://ria.ru/20241016/nigeriya-1978299962.html
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии - РИА Новости, 16.10.2024
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии
По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:03
2024-10-16T12:03
2024-10-16T13:24
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции."По меньшей мере 94 человека погибли на севере Нигерии, когда потерпевший аварию бензовоз взорвался рядом с местными жителями, которые собрались за топливом", - говорится в сообщении.По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава.Как сообщили телеканалу в полиции, по меньшей мере 50 человек серьезно пострадали.
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в мире, нигерия
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии
CNN: по меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источники в полиции.
"По меньшей мере 94 человека погибли на севере Нигерии, когда потерпевший аварию бензовоз взорвался рядом с местными жителями, которые собрались за топливом", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава.
Как сообщили телеканалу в полиции, по меньшей мере 50 человек серьезно пострадали.