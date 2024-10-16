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СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии - РИА Новости, 16.10.2024
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12:03 16.10.2024 (обновлено: 13:24 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nigeriya-1978299962.html
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии - РИА Новости, 16.10.2024
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии
По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:03
2024-10-16T13:24
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции."По меньшей мере 94 человека погибли на севере Нигерии, когда потерпевший аварию бензовоз взорвался рядом с местными жителями, которые собрались за топливом", - говорится в сообщении.По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава.Как сообщили телеканалу в полиции, по меньшей мере 50 человек серьезно пострадали.
https://ria.ru/20240919/niger-1973542736.html
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

CNN: по меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии

© AP Photo / Sunday AlambaАрмия патрулирует один из районов Нигерии
Армия патрулирует один из районов Нигерии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Армия патрулирует один из районов Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.
"По меньшей мере 94 человека погибли на севере Нигерии, когда потерпевший аварию бензовоз взорвался рядом с местными жителями, которые собрались за топливом", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава.
Как сообщили телеканалу в полиции, по меньшей мере 50 человек серьезно пострадали.
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