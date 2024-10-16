https://ria.ru/20241016/nigeriya-1978299962.html

СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии - РИА Новости, 16.10.2024

СМИ: более 90 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:03

2024-10-16T12:03

2024-10-16T13:24

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 94 человека погибли при взрыве бензовоза на севере Нигерии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции."По меньшей мере 94 человека погибли на севере Нигерии, когда потерпевший аварию бензовоз взорвался рядом с местными жителями, которые собрались за топливом", - говорится в сообщении.По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава.Как сообщили телеканалу в полиции, по меньшей мере 50 человек серьезно пострадали.

https://ria.ru/20240919/niger-1973542736.html

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в мире, нигерия