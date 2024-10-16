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Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2024
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00:51 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/netanjahu-1978241485.html
Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху
Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2024
Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху
Посол Аргентины Аксель Уаниш встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые возможности сотрудничества, сообщило посольство... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:51
2024-10-16T00:51
в мире
израиль
аргентина
сша
биньямин нетаньяху
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Посол Аргентины Аксель Уаниш встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые возможности сотрудничества, сообщило посольство латиноамериканской страны. "Аргентинский посол Аксель Уаниш встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудит двустороннюю повестку и укрепить политические, экономические и культурные связи", - говорится в сообщении. "Были также затронуты темы, представляющие совместный интерес, и новые возможности сотрудничества ", - добавило посольство. Президент Аргентины Хавьер Милей и его правительство выражают полную поддержку Израилю и считают эту страну, наряду с США и Европой, приоритетной для развития отношений.
https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html
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в мире, израиль, аргентина, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Аргентина, США, Биньямин Нетаньяху
Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху

Посол Аргентины обсудил с премьером Израиля новые возможности сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Посол Аргентины Аксель Уаниш встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые возможности сотрудничества, сообщило посольство латиноамериканской страны.
"Аргентинский посол Аксель Уаниш встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудит двустороннюю повестку и укрепить политические, экономические и культурные связи", - говорится в сообщении.
"Были также затронуты темы, представляющие совместный интерес, и новые возможности сотрудничества ", - добавило посольство.
Президент Аргентины Хавьер Милей и его правительство выражают полную поддержку Израилю и считают эту страну, наряду с США и Европой, приоритетной для развития отношений.
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Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН
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В миреИзраильАргентинаСШАБиньямин Нетаньяху
 
 
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