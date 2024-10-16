https://ria.ru/20241016/netanjahu-1978241485.html

Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху

Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2024

Посол Аргентины Уаниш встретился с премьером Израиля Нетаньяху

Посол Аргентины Аксель Уаниш встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые возможности сотрудничества, сообщило посольство... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:51

2024-10-16T00:51

2024-10-16T00:51

в мире

израиль

аргентина

сша

биньямин нетаньяху

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Посол Аргентины Аксель Уаниш встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые возможности сотрудничества, сообщило посольство латиноамериканской страны. "Аргентинский посол Аксель Уаниш встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудит двустороннюю повестку и укрепить политические, экономические и культурные связи", - говорится в сообщении. "Были также затронуты темы, представляющие совместный интерес, и новые возможности сотрудничества ", - добавило посольство. Президент Аргентины Хавьер Милей и его правительство выражают полную поддержку Израилю и считают эту страну, наряду с США и Европой, приоритетной для развития отношений.

https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html

израиль

аргентина

сша

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в мире, израиль, аргентина, сша, биньямин нетаньяху