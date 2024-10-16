https://ria.ru/20241016/nebenzya-1978407880.html

США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя

США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя - РИА Новости, 16.10.2024

США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя

США накачивают Израиль оружием и в то же время обеспечивают ему "политическое прикрытие", блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:40

2024-10-16T20:40

2024-10-16T20:40

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

оон

василий небензя

израиль

сша

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:320:2351:1643_1920x0_80_0_0_8b1409165c970af9a5fa72f3d289ae88.jpg

ООН, 16 окт – РИА Новости. США накачивают Израиль оружием и в то же время обеспечивают ему "политическое прикрытие", блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против палестинцев, заявил постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя. "Вашингтон без оглядки на мнение международного сообщества исправно накачивает своего ближневосточного союзника оружием, обеспечивая ему при этом политическое прикрытие и блокируя любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Израиль, отметил Небензя, безусловно, имеет право на обеспечение безопасности, однако путь к этой цели, "вне всякого сомнения, лежит исключительно через всеобъемлющий процесс ближневосточного урегулирования и исправление исторической несправедливости в отношении Палестины путем создания независимого палестинского государства в соответствии с решениями СБ и ГА ООН".

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, оон, василий небензя, израиль, сша, в мире, россия