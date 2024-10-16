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США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя - РИА Новости, 16.10.2024
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20:40 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/nebenzya-1978407880.html
США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя
США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя - РИА Новости, 16.10.2024
США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя
США накачивают Израиль оружием и в то же время обеспечивают ему "политическое прикрытие", блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:40
2024-10-16T20:40
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ООН, 16 окт – РИА Новости. США накачивают Израиль оружием и в то же время обеспечивают ему "политическое прикрытие", блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против палестинцев, заявил постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя. "Вашингтон без оглядки на мнение международного сообщества исправно накачивает своего ближневосточного союзника оружием, обеспечивая ему при этом политическое прикрытие и блокируя любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Израиль, отметил Небензя, безусловно, имеет право на обеспечение безопасности, однако путь к этой цели, "вне всякого сомнения, лежит исключительно через всеобъемлющий процесс ближневосточного урегулирования и исправление исторической несправедливости в отношении Палестины путем создания независимого палестинского государства в соответствии с решениями СБ и ГА ООН".
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, оон, василий небензя, израиль, сша, в мире, россия
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ООН, Василий Небензя, Израиль, США, В мире, Россия
США накачивают Израиль оружием, покрывая его преступления, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: США накачивают Израиль оружием, покрывая преступления

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. США накачивают Израиль оружием и в то же время обеспечивают ему "политическое прикрытие", блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против палестинцев, заявил постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя.
"Вашингтон без оглядки на мнение международного сообщества исправно накачивает своего ближневосточного союзника оружием, обеспечивая ему при этом политическое прикрытие и блокируя любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Израиль, отметил Небензя, безусловно, имеет право на обеспечение безопасности, однако путь к этой цели, "вне всякого сомнения, лежит исключительно через всеобъемлющий процесс ближневосточного урегулирования и исправление исторической несправедливости в отношении Палестины путем создания независимого палестинского государства в соответствии с решениями СБ и ГА ООН".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ООНВасилий НебензяИзраильСШАВ миреРоссия
 
 
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