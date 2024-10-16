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Россия готова поддержать инициативы ООН по ситуации в Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 16.10.2024
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18:52 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/nebenzya-1978392312.html
Россия готова поддержать инициативы ООН по ситуации в Газе, заявил Небензя
Россия готова поддержать инициативы ООН по ситуации в Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 16.10.2024
Россия готова поддержать инициативы ООН по ситуации в Газе, заявил Небензя
РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в секторе Газа, взамен принятой по настоянию США резолюции с планом прекращения огня в анклаве,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:52
2024-10-16T18:52
россия
сша
оон
в мире
василий небензя
хамас
израиль
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ООН, 16 окт – РИА Новости. РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в секторе Газа, взамен принятой по настоянию США резолюции с планом прекращения огня в анклаве, заявил постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя.Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял"."К сожалению, принятая в июне по настоянию наших американских коллег резолюция 2735 обеспечить прекращение огня не может, так как завязана на исходе весьма сомнительных переговоров, которые, к тому же, сейчас даже не ведутся. Хочется верить, что в Вашингтоне признают, наконец, этот очевидный факт и не станут больше саботировать соответствующие новые инициативы Совета. Мы такие инициативы готовы поддержать", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Готовят ли члены СБ подобные инициативы, российский дипломат не уточнил.
https://ria.ru/20240930/gaza-1975582448.html
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россия, сша, оон, в мире, василий небензя, хамас, израиль
Россия, США, ООН, В мире, Василий Небензя, ХАМАС, Израиль
Россия готова поддержать инициативы ООН по ситуации в Газе, заявил Небензя

Небензя: Россия готова поддержать инициативы ООН о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в секторе Газа, взамен принятой по настоянию США резолюции с планом прекращения огня в анклаве, заявил постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
"К сожалению, принятая в июне по настоянию наших американских коллег резолюция 2735 обеспечить прекращение огня не может, так как завязана на исходе весьма сомнительных переговоров, которые, к тому же, сейчас даже не ведутся. Хочется верить, что в Вашингтоне признают, наконец, этот очевидный факт и не станут больше саботировать соответствующие новые инициативы Совета. Мы такие инициативы готовы поддержать", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Готовят ли члены СБ подобные инициативы, российский дипломат не уточнил.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
ООН оценила ущерб от конфликта в секторе Газа
30 сентября, 17:52
 
РоссияСШАООНВ миреВасилий НебензяХАМАСИзраиль
 
 
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