Россия готова поддержать инициативы ООН по ситуации в Газе, заявил Небензя
Небензя: Россия готова поддержать инициативы ООН о прекращении огня в Газе
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в секторе Газа, взамен принятой по настоянию США резолюции с планом прекращения огня в анклаве, заявил постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
"К сожалению, принятая в июне по настоянию наших американских коллег резолюция 2735 обеспечить прекращение огня не может, так как завязана на исходе весьма сомнительных переговоров, которые, к тому же, сейчас даже не ведутся. Хочется верить, что в Вашингтоне признают, наконец, этот очевидный факт и не станут больше саботировать соответствующие новые инициативы Совета. Мы такие инициативы готовы поддержать", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Готовят ли члены СБ подобные инициативы, российский дипломат не уточнил.
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