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В Госдуме предложили ужесточить наказания за экономические преступления
В Госдуме предложили ужесточить наказания за экономические преступления - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме предложили ужесточить наказания за экономические преступления
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил на период проведения специальной военной операции ужесточить наказания за... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:44
2024-10-16T09:44
2024-10-16T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил на период проведения специальной военной операции ужесточить наказания за преступления в экономической сфере. "Считаю совершенно оправданными мерами в нынешних условиях инициировать введение на период проведения нашей страной спецоперации кратное увеличение сроков и штрафов, как минимум в два раза, в отношении лиц, осуществивших уголовно наказуемые деяния, прежде всего, экономической направленности", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, данная мера имела бы в большей степени профилактический характер и смогла бы в разы сократить преступность во всех сферах, тем самым дисциплинировав граждан. "Совершение тяжких противоправных действий в период СВО как минимум подло и должно расцениваться не иначе, как предательство и мародерство, а значит, наказание должно быть соизмеримо с тяжестью совершенного преступления", - сказал депутат.
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михаил шеремет, госдума рф, общество, россия
Михаил Шеремет, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме предложили ужесточить наказания за экономические преступления
Депутат Шеремет предложил ужесточить наказания за экономические преступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил на период проведения специальной военной операции ужесточить наказания за преступления в экономической сфере.
«
"Считаю совершенно оправданными мерами в нынешних условиях инициировать введение на период проведения нашей страной спецоперации кратное увеличение сроков и штрафов, как минимум в два раза, в отношении лиц, осуществивших уголовно наказуемые деяния, прежде всего, экономической направленности", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, данная мера имела бы в большей степени профилактический характер и смогла бы в разы сократить преступность во всех сферах, тем самым дисциплинировав граждан.
"Совершение тяжких противоправных действий в период СВО как минимум подло и должно расцениваться не иначе, как предательство и мародерство, а значит, наказание должно быть соизмеримо с тяжестью совершенного преступления", - сказал депутат.