Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой
Набиуллина и Греф поспорили на форуме Finopolis о едином QR
QR-код на экране смартфона. Архивное фото
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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Универсальный QR-код - инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Наша цель и наша задача - не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия. Мы сейчас спорим по поводу универсального QR - развитие сервисов предполагает некоторые решения. Для нас - универсальный QR... нельзя его представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR - это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это инфраструктурный стандарт", - сказала Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.
Глава Сбербанка Герма Греф на это возразил, что его внедрение создает на рынке монополию со стороны регулятора. "Мы за универсальный, мы против монопольного", - заявил Греф.
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"Десять стандартов - это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт - нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию", - пообещала в свою очередь Набиуллина.
Универсальный QR-код нужен для оплаты товаров и услуг на кассе или сайтах магазинов. С его внедрением оплата должна стать проще: на кассе магазина останется только один код вместо нескольких, как сейчас.
Отдельные участники рынка считают, что такой единый код навредит конкуренции – они развивают собственные аналоги. Так, Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк даже объединились в консорциум, чтобы разработать свою технологию. Но ЦБ хочет обязать всех использовать свой код.
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