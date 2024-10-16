https://ria.ru/20241016/nabiullina-1978293766.html

Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой

Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой - РИА Новости, 16.10.2024

Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой

Универсальный QR-код - инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка, заявила глава Банка... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:29

2024-10-16T11:29

2024-10-16T12:24

экономика

технологии

эльвира набиуллина

герман греф

сбербанк россии

альфа-банк

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956107595_0:1234:2047:2385_1920x0_80_0_0_94424762b8e41a7d8d11b05fd22fb202.jpg

СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Универсальный QR-код - инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наша цель и наша задача - не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия. Мы сейчас спорим по поводу универсального QR - развитие сервисов предполагает некоторые решения. Для нас - универсальный QR... нельзя его представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR - это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это инфраструктурный стандарт", - сказала Набиуллина, выступая на форуме Finopolis. Глава Сбербанка Герма Греф на это возразил, что его внедрение создает на рынке монополию со стороны регулятора. "Мы за универсальный, мы против монопольного", - заявил Греф. "Десять стандартов - это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт - нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию", - пообещала в свою очередь Набиуллина. Универсальный QR-код нужен для оплаты товаров и услуг на кассе или сайтах магазинов. С его внедрением оплата должна стать проще: на кассе магазина останется только один код вместо нескольких, как сейчас. Отдельные участники рынка считают, что такой единый код навредит конкуренции – они развивают собственные аналоги. Так, Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк даже объединились в консорциум, чтобы разработать свою технологию. Но ЦБ хочет обязать всех использовать свой код.

https://ria.ru/20240322/perevody-1934979342.html

https://ria.ru/20240423/gref-1941845982.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, эльвира набиуллина, герман греф, сбербанк россии, альфа-банк, центральный банк рф (цб рф)