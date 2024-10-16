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Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой - РИА Новости, 16.10.2024
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11:29 16.10.2024 (обновлено: 12:24 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nabiullina-1978293766.html
Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой
Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой - РИА Новости, 16.10.2024
Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой
Универсальный QR-код - инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка, заявила глава Банка... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:29
2024-10-16T12:24
экономика
технологии
эльвира набиуллина
герман греф
сбербанк россии
альфа-банк
центральный банк рф (цб рф)
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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Универсальный QR-код - инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наша цель и наша задача - не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия. Мы сейчас спорим по поводу универсального QR - развитие сервисов предполагает некоторые решения. Для нас - универсальный QR... нельзя его представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR - это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это инфраструктурный стандарт", - сказала Набиуллина, выступая на форуме Finopolis. Глава Сбербанка Герма Греф на это возразил, что его внедрение создает на рынке монополию со стороны регулятора. "Мы за универсальный, мы против монопольного", - заявил Греф. "Десять стандартов - это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт - нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию", - пообещала в свою очередь Набиуллина. Универсальный QR-код нужен для оплаты товаров и услуг на кассе или сайтах магазинов. С его внедрением оплата должна стать проще: на кассе магазина останется только один код вместо нескольких, как сейчас. Отдельные участники рынка считают, что такой единый код навредит конкуренции – они развивают собственные аналоги. Так, Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк даже объединились в консорциум, чтобы разработать свою технологию. Но ЦБ хочет обязать всех использовать свой код.
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экономика, технологии, эльвира набиуллина, герман греф, сбербанк россии, альфа-банк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Сбербанк России, Альфа-банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой

Набиуллина и Греф поспорили на форуме Finopolis о едином QR

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкQR-код на экране смартфона
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Универсальный QR-код - инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Наша цель и наша задача - не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия. Мы сейчас спорим по поводу универсального QR - развитие сервисов предполагает некоторые решения. Для нас - универсальный QR... нельзя его представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR - это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это инфраструктурный стандарт", - сказала Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.
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«
"Десять стандартов - это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт - нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию", - пообещала в свою очередь Набиуллина.
Универсальный QR-код нужен для оплаты товаров и услуг на кассе или сайтах магазинов. С его внедрением оплата должна стать проще: на кассе магазина останется только один код вместо нескольких, как сейчас.
Отдельные участники рынка считают, что такой единый код навредит конкуренции – они развивают собственные аналоги. Так, Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк даже объединились в консорциум, чтобы разработать свою технологию. Но ЦБ хочет обязать всех использовать свой код.
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ЭкономикаТехнологииЭльвира НабиуллинаГерман ГрефСбербанк РоссииАльфа-банкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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