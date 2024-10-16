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Мюзикл "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." презентовали в "Маске"

Мюзикл "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." презентовали в "Маске" - РИА Новости, 16.10.2024

Мюзикл "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." презентовали в "Маске"

5 октября на сцене театра "Маска" состоялась премьера спектакля, созданного театральной компанией "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева ("Ничего не бойся, я с... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:51

2024-10-16T13:51

2024-10-16T16:44

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МОСКВА, 16 окт – пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". 5 октября на сцене театра "Маска" состоялась премьера спектакля, созданного театральной компанией "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева ("Ничего не бойся, я с тобой", "Шахматы", "Призрак Оперы", MAMMA MIA!, Chicago, Cats и др.). "В этом проекте объединилось многое из того, что я люблю: комедии и музыкальный спектакль, атмосфера викторианской Англии и герои: Холмс, Ватсон и миссис Хадсон. У нас получился скорее спектакль с песнями (их порядка семи), а не мюзикл. Но главное, чтобы и зрители, и создатели спектакля получили порцию радости. Она сейчас товар дефицитный", – отметил драматург, автор пьесы и поэтических текстов Сергей Плотов. "За каждым великим мужчиной стоит великая женщина", – утверждает расхожая поговорка. В новой семейной комедии "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.". великая женщина прикрывает спины сразу двоих мужчин – творческого дуэта Шерлока Холмса и доктора Ватсона, которые сыскному делу предпочитают сочинительство разудалых песен. Тем не менее к знаменитому дому на Бейкер-стрит не зарастает народная тропа – все уповают на дедуктивный метод распиаренного сыщика. И если бы не миссис Хадсон… Авторы наполнили новую версию событий первоклассным юмором и веселыми хулиганскими гэгами, при этом сохранив и даже усилив детективную интригу. Что же на самом деле творится на Гримпенских болотах, станет понятно только в самом финале, который окажется полной неожиданностью. Словом, конец непредсказуем, зато предсказуема реакция зрителей – они непременно будут хохотать над новой трактовкой персонажей и интерпретацией сюжета и точно выйдут из зала в приподнятом настроении. Что же касается творческих усилий дуэта Холмс & Ватсон, то и они предстанут на суд публики – в исполнении банды "Союз рыжих", которая собрала самые рыжие комедийные таланты из театров Москвы. Эти номера можно назвать музыкальной антологией рассказов Артура Конан-Дойла. "Создавая музыку для постановки мне хотелось, чтобы зрители смогли почувствовать национальный дух Англии. Жанр, в котором играет бэнд "Союз рыжих" - это pub music, она должна запоминаться, веселить и трогать каждого. Я думаю, наш ансамбль – это такой переходник, мост между нациями, ведь русские и англичане очень разные", – считает автор музыки, композитор Игорь Зубков. Жанр музыкальной эксцентрики – очень трудный вид театрального искусства, сегодня им не владеет практически никто, свою историю он ведет от искусства великого Чарли Чаплина. Авторы музыки хотят его возродить и считают, что он очень освежит сегодняшнюю палитру поднадоевшего циничного юмора стендаперов и толпы комиков. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы