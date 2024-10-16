https://ria.ru/20241016/mvd-1978248470.html
Работу сайтов МВД России полностью восстановили
Работу сайтов МВД России полностью восстановили - РИА Новости, 16.10.2024
Работу сайтов МВД России полностью восстановили
Работоспособность сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:39
2024-10-16T03:39
2024-10-16T08:27
россия
ирина волк
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работоспособность сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Сайты МВД России не работали из-за обрыва линии связи. "Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена", - написала Волк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241016/mvd-1978240496.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ирина волк
Работу сайтов МВД России полностью восстановили
Ирина Волк: работоспособность сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена