Рейтинг@Mail.ru
Работу сайтов МВД России полностью восстановили - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 16.10.2024 (обновлено: 08:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/mvd-1978248470.html
Работу сайтов МВД России полностью восстановили
Работу сайтов МВД России полностью восстановили - РИА Новости, 16.10.2024
Работу сайтов МВД России полностью восстановили
Работоспособность сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:39
2024-10-16T08:27
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825499078_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a0b7b4c4c94644f50753cd4dcbff9cd3.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работоспособность сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Сайты МВД России не работали из-за обрыва линии связи. "Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена", - написала Волк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241016/mvd-1978240496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825499078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_654e9485a526c8cb45e5ace357ad021b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина волк
Россия, Ирина Волк
Работу сайтов МВД России полностью восстановили

Ирина Волк: работоспособность сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления МВД России по городу Москве
Здание Главного управления МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работоспособность сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
Сайты МВД России не работали из-за обрыва линии связи.
"Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Здание Главного управления МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи
00:42
 
РоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала