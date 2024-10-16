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Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи - РИА Новости, 16.10.2024
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00:42 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mvd-1978240496.html
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи - РИА Новости, 16.10.2024
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи
Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:42
2024-10-16T00:42
происшествия
россия
ирина волк
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "В настоящее время сайты, входящие в АПК "Официальный интернет-сайт МВД России", не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)", - говорится в сообщении в её Telegram-канале.Отмечается, что специалисты работают над устранением неполадок.
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Новости
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5
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происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи

Представитель МВД Волк: сайты ведомства не работают из-за обрыва линии связи

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления МВД России по городу Москве
Здание Главного управления МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Главного управления МВД России по городу Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
"В настоящее время сайты, входящие в АПК "Официальный интернет-сайт МВД России", не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)", - говорится в сообщении в её Telegram-канале.
Отмечается, что специалисты работают над устранением неполадок.
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21 мая, 11:03
 
ПроисшествияРоссияИрина Волк
 
 
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