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Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи - РИА Новости, 16.10.2024
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи
Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:42
2024-10-16T00:42
2024-10-16T00:42
происшествия
россия
ирина волк
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "В настоящее время сайты, входящие в АПК "Официальный интернет-сайт МВД России", не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)", - говорится в сообщении в её Telegram-канале.Отмечается, что специалисты работают над устранением неполадок.
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происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи
Представитель МВД Волк: сайты ведомства не работают из-за обрыва линии связи