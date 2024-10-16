https://ria.ru/20241016/mvd-1978240496.html

Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи

Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи - РИА Новости, 16.10.2024

Сайты МВД не работают из-за обрыва линии связи

Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:42

2024-10-16T00:42

2024-10-16T00:42

происшествия

россия

ирина волк

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "В настоящее время сайты, входящие в АПК "Официальный интернет-сайт МВД России", не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)", - говорится в сообщении в её Telegram-канале.Отмечается, что специалисты работают над устранением неполадок.

https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html

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2024

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происшествия, россия, ирина волк