https://ria.ru/20241016/murashko-1978387824.html
Мурашко рассказал о создании новых объектов здравоохранения в России
Мурашко рассказал о создании новых объектов здравоохранения в России - РИА Новости, 16.10.2024
Мурашко рассказал о создании новых объектов здравоохранения в России
За последние пять лет в РФ создано более 6 тысяч новых объектов здравоохранения, до конца года будет введено еще 600 объектов, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:21
2024-10-16T18:21
2024-10-16T18:21
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. За последние пять лет в РФ создано более 6 тысяч новых объектов здравоохранения, до конца года будет введено еще 600 объектов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Так за последние пять лет мы создали более 6 тысяч новых объектов здравоохранения, а до конца текущего года будет введено ещё 600 объектов", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20240419/murashko-1941021855.html
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россия, михаил мурашко, владимир путин
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о создании новых объектов здравоохранения в России
Мурашко: в России создано более шести тысяч новых объектов здравоохранения