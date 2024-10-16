https://ria.ru/20241016/murashko-1978387824.html

Мурашко рассказал о создании новых объектов здравоохранения в России

Мурашко рассказал о создании новых объектов здравоохранения в России - РИА Новости, 16.10.2024

Мурашко рассказал о создании новых объектов здравоохранения в России

За последние пять лет в РФ создано более 6 тысяч новых объектов здравоохранения, до конца года будет введено еще 600 объектов, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:21

2024-10-16T18:21

2024-10-16T18:21

россия

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. За последние пять лет в РФ создано более 6 тысяч новых объектов здравоохранения, до конца года будет введено еще 600 объектов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Так за последние пять лет мы создали более 6 тысяч новых объектов здравоохранения, а до конца текущего года будет введено ещё 600 объектов", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20240419/murashko-1941021855.html

россия

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россия, михаил мурашко, владимир путин