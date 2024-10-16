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Рост застраховавших экспорт компаний МСП по программе ЭКСАР составил 74% - РИА Новости, 16.10.2024
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17:37 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/msp-1978377174.html
Рост застраховавших экспорт компаний МСП по программе ЭКСАР составил 74%
Рост застраховавших экспорт компаний МСП по программе ЭКСАР составил 74% - РИА Новости, 16.10.2024
Рост застраховавших экспорт компаний МСП по программе ЭКСАР составил 74%
Одним из самых популярных продуктов в портфеле Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:37
2024-10-16T17:37
экономика
россия
снг
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Одним из самых популярных продуктов в портфеле Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) остается "Страхование отсрочки платежа для субъектов МСП", в 3 квартале 2024 года количество предприятий малого и среднего бизнеса в России, застраховавших свои экспортные поставки, выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Российский экспортный центр."За 3 месяца заключено 94 договора страхования. Общая сумма застрахованного экспорта составила более 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Продукт предоставляет компаниям возможность застраховать экспортные отгрузки с отсрочкой платежа и тем самым расширить клиентскую базу и освоить новые рынки, не беспокоясь о потенциальных финансовых рисках. Подача заявления и подписание договора осуществляются через цифровую платформу "Мой экспорт": клиент заполняет только одну заявку, после чего в течение нескольких дней получает электронный договор страхования."Продукт наиболее востребован среди поставщиков пищевой и сельскохозяйственной продукции, производителей строительных материалов, а также оборудования и запчастей. Ключевые направления экспорта – страны СНГ и Ближнего Востока", – рассказал старший вице–президент РЭЦ Никита Гусаков.
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экономика, россия, снг
Экономика, Россия, СНГ

Рост застраховавших экспорт компаний МСП по программе ЭКСАР составил 74%

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Одним из самых популярных продуктов в портфеле Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) остается "Страхование отсрочки платежа для субъектов МСП", в 3 квартале 2024 года количество предприятий малого и среднего бизнеса в России, застраховавших свои экспортные поставки, выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Российский экспортный центр.
"За 3 месяца заключено 94 договора страхования. Общая сумма застрахованного экспорта составила более 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Продукт предоставляет компаниям возможность застраховать экспортные отгрузки с отсрочкой платежа и тем самым расширить клиентскую базу и освоить новые рынки, не беспокоясь о потенциальных финансовых рисках. Подача заявления и подписание договора осуществляются через цифровую платформу "Мой экспорт": клиент заполняет только одну заявку, после чего в течение нескольких дней получает электронный договор страхования.
"Продукт наиболее востребован среди поставщиков пищевой и сельскохозяйственной продукции, производителей строительных материалов, а также оборудования и запчастей. Ключевые направления экспорта – страны СНГ и Ближнего Востока", – рассказал старший вице–президент РЭЦ Никита Гусаков.
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