В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка
Редкого для Москвы рогатого жаворонка обнаружили в Битцевском лесу
© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Андрей ТаничевРогатый жаворонок
© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Андрей Таничев
Рогатый жаворонок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Битцевском лесу заметили редкого для Москвы рогатого жаворонка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Наш друг, бердвотчер Дарья Антонова, обнаружила в Битцевском лесу рогатого жаворонка. Это редкий пролетный вид для столицы. В России птица обитает на территории северных регионов. Вероятно, погодные условия заставили ее прервать свой перелет в южном направлении и осмотреть московские ландшафты", — говорится в публикации.
В департаменте напомнили, что имя птица получила за удлиненные черные перья по бокам темени. По размеру рогатый жаворонок немного крупнее воробья, отличается стройным телосложением, относительно длинным хвостом и короткими ногами. Часто держится на земле и при беспокойстве не сразу взлетает, предпочитая затаиваться.
В 2018 году ученые извлекли из сибирской вечной мерзлоты останки рогатого жаворонка. Этот вид жил там еще в середине последнего ледникового периода, добавили в ведомстве.
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