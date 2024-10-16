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В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка - РИА Новости, 16.10.2024
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14:44 16.10.2024 (обновлено: 17:30 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/moskva-1978342850.html
В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка
В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка - РИА Новости, 16.10.2024
В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка
В Битцевском лесу заметили редкого для Москвы рогатого жаворонка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:44
2024-10-16T17:30
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Битцевском лесу заметили редкого для Москвы рогатого жаворонка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Наш друг, бердвотчер Дарья Антонова, обнаружила в Битцевском лесу рогатого жаворонка. Это редкий пролетный вид для столицы. В России птица обитает на территории северных регионов. Вероятно, погодные условия заставили ее прервать свой перелет в южном направлении и осмотреть московские ландшафты", — говорится в публикации. В департаменте напомнили, что имя птица получила за удлиненные черные перья по бокам темени. По размеру рогатый жаворонок немного крупнее воробья, отличается стройным телосложением, относительно длинным хвостом и короткими ногами. Часто держится на земле и при беспокойстве не сразу взлетает, предпочитая затаиваться. В 2018 году ученые извлекли из сибирской вечной мерзлоты останки рогатого жаворонка. Этот вид жил там еще в середине последнего ледникового периода, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240701/piton-1956752900.html
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Москва, Россия, Хорошие новости
В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка

Редкого для Москвы рогатого жаворонка обнаружили в Битцевском лесу

© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Андрей ТаничевРогатый жаворонок
Рогатый жаворонок - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Андрей Таничев
Рогатый жаворонок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Битцевском лесу заметили редкого для Москвы рогатого жаворонка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Наш друг, бердвотчер Дарья Антонова, обнаружила в Битцевском лесу рогатого жаворонка. Это редкий пролетный вид для столицы. В России птица обитает на территории северных регионов. Вероятно, погодные условия заставили ее прервать свой перелет в южном направлении и осмотреть московские ландшафты", — говорится в публикации.
В департаменте напомнили, что имя птица получила за удлиненные черные перья по бокам темени. По размеру рогатый жаворонок немного крупнее воробья, отличается стройным телосложением, относительно длинным хвостом и короткими ногами. Часто держится на земле и при беспокойстве не сразу взлетает, предпочитая затаиваться.
В 2018 году ученые извлекли из сибирской вечной мерзлоты останки рогатого жаворонка. Этот вид жил там еще в середине последнего ледникового периода, добавили в ведомстве.
Природно-исторический парк Битцевский лес - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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