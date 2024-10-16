https://ria.ru/20241016/moskva-1978342850.html

В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка

В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка - РИА Новости, 16.10.2024

В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка

В Битцевском лесу заметили редкого для Москвы рогатого жаворонка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:44

2024-10-16T14:44

2024-10-16T17:30

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Битцевском лесу заметили редкого для Москвы рогатого жаворонка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Наш друг, бердвотчер Дарья Антонова, обнаружила в Битцевском лесу рогатого жаворонка. Это редкий пролетный вид для столицы. В России птица обитает на территории северных регионов. Вероятно, погодные условия заставили ее прервать свой перелет в южном направлении и осмотреть московские ландшафты", — говорится в публикации. В департаменте напомнили, что имя птица получила за удлиненные черные перья по бокам темени. По размеру рогатый жаворонок немного крупнее воробья, отличается стройным телосложением, относительно длинным хвостом и короткими ногами. Часто держится на земле и при беспокойстве не сразу взлетает, предпочитая затаиваться. В 2018 году ученые извлекли из сибирской вечной мерзлоты останки рогатого жаворонка. Этот вид жил там еще в середине последнего ледникового периода, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240701/piton-1956752900.html

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