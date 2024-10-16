https://ria.ru/20241016/moskva-1978312799.html

Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве

Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве - РИА Новости, 16.10.2024

Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:00

2024-10-16T09:00

2024-10-16T12:46

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основной задачей было сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. Теперь у москвичей и туристов появился еще один интересный пешеходный маршрут - от Балчуга до Воробьевых гор", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 24,3 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную ливневку. "Для удобства пешеходов расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта. На набережной и в переулках установили в общей сложности 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья акцентировали специальной подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - отметил Бирюков. Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ высадили более 40 вязов и лип, 17 кустов сирени, обустроен газон площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20241016/moskva-1978311627.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков