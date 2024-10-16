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Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
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09:00 16.10.2024 (обновлено: 12:46 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/moskva-1978312799.html
Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве
Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:00
2024-10-16T12:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основной задачей было сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. Теперь у москвичей и туристов появился еще один интересный пешеходный маршрут - от Балчуга до Воробьевых гор", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 24,3 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную ливневку. "Для удобства пешеходов расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта. На набережной и в переулках установили в общей сложности 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья акцентировали специальной подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - отметил Бирюков. Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ высадили более 40 вязов и лип, 17 кустов сирени, обустроен газон площадью 1,6 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20241016/moskva-1978311627.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Прогулочное пространство появилось на Кадашевской набережной в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Кадашевской набережной в центре столицы и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основной задачей было сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. Теперь у москвичей и туристов появился еще один интересный пешеходный маршрут - от Балчуга до Воробьевых гор", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 24,3 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную ливневку.
"Для удобства пешеходов расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта. На набережной и в переулках установили в общей сложности 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья акцентировали специальной подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ высадили более 40 вязов и лип, 17 кустов сирени, обустроен газон площадью 1,6 тысячи квадратных метров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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