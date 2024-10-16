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Бирюков: Реабилитация Ярославского пруда стартовала в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
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11:00 16.10.2024 (обновлено: 12:44 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/moskva-1978311627.html
Бирюков: Реабилитация Ярославского пруда стартовала в Москве
Бирюков: Реабилитация Ярославского пруда стартовала в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
Бирюков: Реабилитация Ярославского пруда стартовала в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ярославского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:00
2024-10-16T12:44
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ярославского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ярославского пруда на северо-востоке столицы. В настоящее время водоем, расположенный внутри сложившейся жилой застройки на улице Вешних Вод, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в рамках проекта водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговой полосы и обустроят зоны биоплато. "Запланированы мероприятия по извлечению более 900 кубометров иловых отложений, что позволит достичь оптимального температурного баланса для недопущения зарастания растительностью в теплое время года. Отремонтируем конструкцию береговой полосы общей протяженностью более 180 метров, она останется откосного типа и будет укреплена камнем. На заключительном этапе организуют две зоны биоплато общей площадью свыше 432 квадратных метров, в которые высадят водные растения разных видов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: Реабилитация Ярославского пруда стартовала в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ярославского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ярославского пруда на северо-востоке столицы. В настоящее время водоем, расположенный внутри сложившейся жилой застройки на улице Вешних Вод, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что в рамках проекта водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговой полосы и обустроят зоны биоплато.
"Запланированы мероприятия по извлечению более 900 кубометров иловых отложений, что позволит достичь оптимального температурного баланса для недопущения зарастания растительностью в теплое время года. Отремонтируем конструкцию береговой полосы общей протяженностью более 180 метров, она останется откосного типа и будет укреплена камнем. На заключительном этапе организуют две зоны биоплато общей площадью свыше 432 квадратных метров, в которые высадят водные растения разных видов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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