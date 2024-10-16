https://ria.ru/20241016/moskva-1978286316.html

Оружие подозреваемого в подрыве машины в Москве направят на экспертизу

Оружие подозреваемого в подрыве машины в Москве направят на экспертизу - РИА Новости, 16.10.2024

Оружие подозреваемого в подрыве машины в Москве направят на экспертизу

Обнаруженное у подозреваемого по делу о подрыве авто на юго-западе Москвы оружие будет направлено на баллистическую экспертизу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:09

2024-10-16T11:09

2024-10-16T11:29

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Обнаруженное у подозреваемого по делу о подрыве авто на юго-западе Москвы оружие будет направлено на баллистическую экспертизу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Оружие будет направлено на баллистическую экспертизу", - сказал собеседник агентства. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый - бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У него дома нашли схрон оружия.

https://ria.ru/20241016/moskva-1978284658.html

москва

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2024

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Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы. Кадры МВД России МВД публикует кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы. На видео он утверждает, что ранее найденное у него оружие зарегистрировано. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обнаруженное оружие будет направлено на баллистическую экспертизу. 2024-10-16T11:09 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)