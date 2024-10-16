https://ria.ru/20241016/moskva-1978274597.html

Ликсутов: в Москве почти в 2 раза вырос выпуск высокотехнологичных товаров

Ликсутов: в Москве почти в 2 раза вырос выпуск высокотехнологичных товаров - РИА Новости, 16.10.2024

Ликсутов: в Москве почти в 2 раза вырос выпуск высокотехнологичных товаров

В настоящий момент на территории Москвы примерно 370 компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники, за восемь месяцев этого года... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:13

2024-10-16T11:13

2024-10-16T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В настоящий момент на территории Москвы примерно 370 компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники, за восемь месяцев этого года предприятия почти в два раза нарастили производство высокотехнологичной продукции, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."С января по август 2024 года в столице на 96% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40% и превысила 386 миллиардов рублей. Результат столь динамичного роста – активная поддержка, которую город оказывает промышленникам по поручению Сергея Собянина. Сегодня компаниям доступно свыше 20 системных инструментов, в частности, они могут локализовать производство на территории особой экономической зоны "Технополис Москва, а также получить статус резидента ОЭЗ, привлечь льготный инвесткредит или за один рубль арендовать землю для реализации масштабного инвестиционного проекта", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.Так, в 2023 году благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) столичный производитель оптического оборудования со статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Неорос", привлек почти три миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования. Средства направлены на приобретение нового оборудования для производства высокоскоростных оптических трансиверов и создание тестировочного стенда. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года."За первые восемь месяцев 2024 года в Москве увеличилось производство печатных плат, электронных вычислительных машин, счетчиков производства или потребления электроэнергии, полупроводниковых приборов и многого другого. Выпущенная столичными заводами продукция соответствует высоким стандартам качества и востребована на внутреннем и международном рынках", - отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что за указанный период промышленники поставили заказчикам компьютеров и периферийного оборудования более чем на 121 миллиард рублей, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 117 миллиардов рублей, объем отгрузки коммуникационного оборудования составил почти 68 миллиардов рублей.Также производители могут воспользоваться поддержкой Центра "Моспром", который предоставляет широкий спектр услуг для экспортно ориентированных предприятий. Центр предлагает информационную и методическую поддержку, включая верификацию контрагентов и участие в бизнес-миссиях и международных выставках. Так, с его помощью с 2022 года столичные производители нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.

https://ria.ru/20241015/elektronika-1978098228.html

https://ria.ru/20241014/moskva-1977908456.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов