https://ria.ru/20241016/moskva-1978274597.html
Ликсутов: в Москве почти в 2 раза вырос выпуск высокотехнологичных товаров
Ликсутов: в Москве почти в 2 раза вырос выпуск высокотехнологичных товаров - РИА Новости, 16.10.2024
Ликсутов: в Москве почти в 2 раза вырос выпуск высокотехнологичных товаров
В настоящий момент на территории Москвы примерно 370 компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники, за восемь месяцев этого года... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:13
2024-10-16T11:13
2024-10-16T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978274192_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_3dfa27efde45b5e7eb1c00a764c96947.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В настоящий момент на территории Москвы примерно 370 компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники, за восемь месяцев этого года предприятия почти в два раза нарастили производство высокотехнологичной продукции, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."С января по август 2024 года в столице на 96% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40% и превысила 386 миллиардов рублей. Результат столь динамичного роста – активная поддержка, которую город оказывает промышленникам по поручению Сергея Собянина. Сегодня компаниям доступно свыше 20 системных инструментов, в частности, они могут локализовать производство на территории особой экономической зоны "Технополис Москва, а также получить статус резидента ОЭЗ, привлечь льготный инвесткредит или за один рубль арендовать землю для реализации масштабного инвестиционного проекта", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.Так, в 2023 году благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) столичный производитель оптического оборудования со статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Неорос", привлек почти три миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования. Средства направлены на приобретение нового оборудования для производства высокоскоростных оптических трансиверов и создание тестировочного стенда. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года."За первые восемь месяцев 2024 года в Москве увеличилось производство печатных плат, электронных вычислительных машин, счетчиков производства или потребления электроэнергии, полупроводниковых приборов и многого другого. Выпущенная столичными заводами продукция соответствует высоким стандартам качества и востребована на внутреннем и международном рынках", - отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что за указанный период промышленники поставили заказчикам компьютеров и периферийного оборудования более чем на 121 миллиард рублей, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 117 миллиардов рублей, объем отгрузки коммуникационного оборудования составил почти 68 миллиардов рублей.Также производители могут воспользоваться поддержкой Центра "Моспром", который предоставляет широкий спектр услуг для экспортно ориентированных предприятий. Центр предлагает информационную и методическую поддержку, включая верификацию контрагентов и участие в бизнес-миссиях и международных выставках. Так, с его помощью с 2022 года столичные производители нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.
https://ria.ru/20241015/elektronika-1978098228.html
https://ria.ru/20241014/moskva-1977908456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В настоящий момент на территории Москвы примерно 370 компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники, за восемь месяцев этого года предприятия почти в два раза нарастили производство высокотехнологичной продукции, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С января по август 2024 года в столице на 96% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40% и превысила 386 миллиардов рублей. Результат столь динамичного роста – активная поддержка, которую город оказывает промышленникам по поручению Сергея Собянина
. Сегодня компаниям доступно свыше 20 системных инструментов, в частности, они могут локализовать производство на территории особой экономической зоны "Технополис Москва, а также получить статус резидента ОЭЗ, привлечь льготный инвесткредит или за один рубль арендовать землю для реализации масштабного инвестиционного проекта", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.
Так, в 2023 году благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) столичный производитель оптического оборудования со статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Неорос", привлек почти три миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования. Средства направлены на приобретение нового оборудования для производства высокоскоростных оптических трансиверов и создание тестировочного стенда. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года.
"За первые восемь месяцев 2024 года в Москве увеличилось производство печатных плат, электронных вычислительных машин, счетчиков производства или потребления электроэнергии, полупроводниковых приборов и многого другого. Выпущенная столичными заводами продукция соответствует высоким стандартам качества и востребована на внутреннем и международном рынках", - отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Он подчеркнул, что за указанный период промышленники поставили заказчикам компьютеров и периферийного оборудования более чем на 121 миллиард рублей, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 117 миллиардов рублей, объем отгрузки коммуникационного оборудования составил почти 68 миллиардов рублей.
Также производители могут воспользоваться поддержкой Центра "Моспром", который предоставляет широкий спектр услуг для экспортно ориентированных предприятий. Центр предлагает информационную и методическую поддержку, включая верификацию контрагентов и участие в бизнес-миссиях и международных выставках. Так, с его помощью с 2022 года столичные производители нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России
. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.