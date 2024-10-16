https://ria.ru/20241016/moskva-1978243801.html

В Москве при пожаре в подсобке производственного здания погиб человек

В Москве при пожаре в подсобке производственного здания погиб человек - РИА Новости, 16.10.2024

В Москве при пожаре в подсобке производственного здания погиб человек

Один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания в Москве, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:08

2024-10-16T02:08

2024-10-16T02:08

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868360333_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_592dd875d256fe4a1cd30f293ccda9e2.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания в Москве, сообщает столичный главк МЧС. Возгорание произошло на Шоссейной улице в Москве, в подсобном помещении производственного здания. "Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России на площади 20 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тело человека без признаков жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241015/pozhar-1978053746.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)