https://ria.ru/20241016/moskva-1978243801.html
В Москве при пожаре в подсобке производственного здания погиб человек
В Москве при пожаре в подсобке производственного здания погиб человек - РИА Новости, 16.10.2024
В Москве при пожаре в подсобке производственного здания погиб человек
Один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания в Москве, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:08
2024-10-16T02:08
2024-10-16T02:08
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания в Москве, сообщает столичный главк МЧС. Возгорание произошло на Шоссейной улице в Москве, в подсобном помещении производственного здания. "Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России на площади 20 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тело человека без признаков жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в подсобке производственного здания погиб человек
В Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания