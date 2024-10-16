Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках
Минобрнауки предупредило об атаках мошенников на педагогов и студентов вузов
© iStock.com / RainStarДевушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке
© iStock.com / RainStar
Девушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минобрнауки России предупредило в Telegram-канале об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов.
"Минобрнауки России предупреждает о продолжающихся атаках телефонных мошенников на сотрудников и обучающихся научных и образовательных организаций", - говорится в сообщении.
По данным министерства, мошенники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка с просьбой назвать код из СМС, используют для звонков и адресных рассылок мессенджеры и применяют шантаж, обладая набором персональных данных, они давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД.
"Будьте бдительны! Помните, что мошенники никуда не торопятся и могут "сопровождать" вас долгое время, поэтому не предпринимайте никаких срочных действий. Возьмите паузу, чтобы разобраться в ситуации и не стать жертвой!" - заключили в Минобрнауки РФ.
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