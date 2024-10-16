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Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках - РИА Новости, 16.10.2024
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13:14 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/moshenniki-1978319487.html
Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках
Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках - РИА Новости, 16.10.2024
Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках
Минобрнауки России предупредило в Telegram-канале об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:14
2024-10-16T13:14
технологии
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минобрнауки России предупредило в Telegram-канале об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов. "Минобрнауки России предупреждает о продолжающихся атаках телефонных мошенников на сотрудников и обучающихся научных и образовательных организаций", - говорится в сообщении. По данным министерства, мошенники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка с просьбой назвать код из СМС, используют для звонков и адресных рассылок мессенджеры и применяют шантаж, обладая набором персональных данных, они давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД. "Будьте бдительны! Помните, что мошенники никуда не торопятся и могут "сопровождать" вас долгое время, поэтому не предпринимайте никаких срочных действий. Возьмите паузу, чтобы разобраться в ситуации и не стать жертвой!" - заключили в Минобрнауки РФ.
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технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках

Минобрнауки предупредило об атаках мошенников на педагогов и студентов вузов

© iStock.com / RainStarДевушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке
Девушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / RainStar
Девушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минобрнауки России предупредило в Telegram-канале об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов.
"Минобрнауки России предупреждает о продолжающихся атаках телефонных мошенников на сотрудников и обучающихся научных и образовательных организаций", - говорится в сообщении.
По данным министерства, мошенники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка с просьбой назвать код из СМС, используют для звонков и адресных рассылок мессенджеры и применяют шантаж, обладая набором персональных данных, они давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД.
"Будьте бдительны! Помните, что мошенники никуда не торопятся и могут "сопровождать" вас долгое время, поэтому не предпринимайте никаких срочных действий. Возьмите паузу, чтобы разобраться в ситуации и не стать жертвой!" - заключили в Минобрнауки РФ.
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