https://ria.ru/20241016/moshenniki-1978319487.html

Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках

Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках - РИА Новости, 16.10.2024

Минобрнауки предупредило педагогов и студентов о телефонных мошенниках

Минобрнауки России предупредило в Telegram-канале об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:14

2024-10-16T13:14

2024-10-16T13:14

технологии

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950139155_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_6bfb05259b0d561e59dea38bc10f7a97.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минобрнауки России предупредило в Telegram-канале об атаках телефонных мошенников на педагогов и студентов вузов. "Минобрнауки России предупреждает о продолжающихся атаках телефонных мошенников на сотрудников и обучающихся научных и образовательных организаций", - говорится в сообщении. По данным министерства, мошенники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка с просьбой назвать код из СМС, используют для звонков и адресных рассылок мессенджеры и применяют шантаж, обладая набором персональных данных, они давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД. "Будьте бдительны! Помните, что мошенники никуда не торопятся и могут "сопровождать" вас долгое время, поэтому не предпринимайте никаких срочных действий. Возьмите паузу, чтобы разобраться в ситуации и не стать жертвой!" - заключили в Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20240930/antifrod-1975059835.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)