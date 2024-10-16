https://ria.ru/20241016/mordoviya-1978375738.html
Столица Мордовии стала побратимом китайского Чжэньцзяна
Столица Мордовии стала побратимом китайского Чжэньцзяна - РИА Новости, 16.10.2024
Столица Мордовии стала побратимом китайского Чжэньцзяна
Соглашение о дружбе и сотрудничестве между столицей Мордовии и городом Чжэньцзян Китайской Народной Республики подписали в Саранске, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:30
2024-10-16T17:30
2024-10-16T17:30
республика мордовия
китай
саранск
цзянсу
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Соглашение о дружбе и сотрудничестве между столицей Мордовии и городом Чжэньцзян Китайской Народной Республики подписали в Саранске, сообщает пресс-служба главы российского региона. Подписанный двухсторонний протокол предусматривает совместное взаимодействие и установление побратимских отношений между Саранском и Чжэньцзян. Глава Мордовии Артём Здунов назвал Китай одним из основных внешнеторговых партнеров региона. Он отметил, что с 2022 года объем поставок продукции из КНР в республику увеличился на четверть, за первое полугодие текущего года показатели экспорта из Мордовии в Китай и импорта китайской продукции выросли почти в четыре раза. "Укрепление дружественных отношений и делового сотрудничества между Чжэньцзян и Саранском очень важно. Уже развивается взаимодействие в гуманитарной сфере с участием вузов – создается совместный Российско-Китайский институт при участии мордовского госуниверситетом и университета науки и технологий Цзянсу города Чжэньцзян. Уверен, наше сегодняшнее мероприятие поможет выстроить новые мосты дружбы между нашим бизнесом и людьми, укрепит всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Россией", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Мэр города Чжэньцзян Сю Шухай также подчеркнул важность укрепления российско-китайских отношений и развития сотрудничества между городами, сохранение дружбы и мира. "Символично, что наши взаимоотношения переходят от народных к официальным, открывая новый этап. Мы готовы работать, руководствуясь принципами равенства и взаимовыгодного сотрудничества, содействовать дружеской связи народов наших городов в таких сферах, как экономика, торговля, культура, спорт и других. Мы верим, что при усилии обеих сторон дружба между Чжэньцзян и Саранском станет крепче, взаимовыгодное сотрудничество – шире и плодотворнее", - приводятся в сообщении слова мэра китайского города.
https://ria.ru/20241008/saransk-1976951113.html
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китай, саранск, цзянсу, артем здунов
Республика Мордовия, Китай, Саранск, Цзянсу, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Соглашение о дружбе и сотрудничестве между столицей Мордовии и городом Чжэньцзян Китайской Народной Республики подписали в Саранске, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Подписанный двухсторонний протокол предусматривает совместное взаимодействие и установление побратимских отношений между Саранском и Чжэньцзян.
Глава Мордовии Артём Здунов
назвал Китай
одним из основных внешнеторговых партнеров региона. Он отметил, что с 2022 года объем поставок продукции из КНР в республику увеличился на четверть, за первое полугодие текущего года показатели экспорта из Мордовии в Китай и импорта китайской продукции выросли почти в четыре раза.
"Укрепление дружественных отношений и делового сотрудничества между Чжэньцзян и Саранском очень важно. Уже развивается взаимодействие в гуманитарной сфере с участием вузов – создается совместный Российско-Китайский институт при участии мордовского госуниверситетом и университета науки и технологий Цзянсу
города Чжэньцзян. Уверен, наше сегодняшнее мероприятие поможет выстроить новые мосты дружбы между нашим бизнесом и людьми, укрепит всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Россией", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Мэр города Чжэньцзян Сю Шухай также подчеркнул важность укрепления российско-китайских отношений и развития сотрудничества между городами, сохранение дружбы и мира.
"Символично, что наши взаимоотношения переходят от народных к официальным, открывая новый этап. Мы готовы работать, руководствуясь принципами равенства и взаимовыгодного сотрудничества, содействовать дружеской связи народов наших городов в таких сферах, как экономика, торговля, культура, спорт и других. Мы верим, что при усилии обеих сторон дружба между Чжэньцзян и Саранском станет крепче, взаимовыгодное сотрудничество – шире и плодотворнее", - приводятся в сообщении слова мэра китайского города.