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МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии - РИА Новости, 16.10.2024
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21:07 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978412190.html
МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии
МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии - РИА Новости, 16.10.2024
МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии
"План роста" для Молдавии, анонсированный Еврокомиссией, наряду с правом западных корпораций на покупку земли в республике ведет к ее кабале и колонизации,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:07
2024-10-16T21:07
молдавия
кишинев
россия
мария захарова
урсула фон дер ляйен
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "План роста" для Молдавии, анонсированный Еврокомиссией, наряду с правом западных корпораций на покупку земли в республике ведет к ее кабале и колонизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути. "Фон дер Ляйен анонсировала европейский "план роста" для Молдавии. Большая часть этого так называемого "плана роста" выделена в виде кредита. Сумма прекрасна, чудесна, она действительно велика - 1,8 млрд евро. Только маленький нюанс... Это все в кредит. Это не подарок, не гуманитарная помощь. Это не безвозмездная поддержка. Это кредит. Никто не задается вопросом, а кто его будет отдавать, а как, а из каких средств. Вот это и есть реальное западное, а не мифическое российское вмешательство в дела Молдавии", - заявила Захарова на своем брифинге. Она отметила, что, по словам посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса, в результате евроинтеграции Молдавии западные транснациональные корпорации получат право скупать земельный фонд страны. "Мы же знаем, как они покупают. Все это потом будет заменено на то, что Молдавия много задолжала, просрочила выплаты по кредитам, не имеет возможности расплатиться с кредиторами, и вот как бы тут и платить за земли не надо. Кабала идет, настоящая, вот что это такое. Порабощение людей. Это реальная колонизация Молдавии. Это неоколониализм, страшный", - возмутилась Захарова. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября.
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978229033.html
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молдавия, кишинев, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, майя санду, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии

МИД РФ: кредиты ЕС Молдавии и право на скупку земли ведут к колонизации и кабале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "План роста" для Молдавии, анонсированный Еврокомиссией, наряду с правом западных корпораций на покупку земли в республике ведет к ее кабале и колонизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути.
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"Фон дер Ляйен анонсировала европейский "план роста" для Молдавии. Большая часть этого так называемого "плана роста" выделена в виде кредита. Сумма прекрасна, чудесна, она действительно велика - 1,8 млрд евро. Только маленький нюанс... Это все в кредит. Это не подарок, не гуманитарная помощь. Это не безвозмездная поддержка. Это кредит. Никто не задается вопросом, а кто его будет отдавать, а как, а из каких средств. Вот это и есть реальное западное, а не мифическое российское вмешательство в дела Молдавии", - заявила Захарова на своем брифинге.
Она отметила, что, по словам посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса, в результате евроинтеграции Молдавии западные транснациональные корпорации получат право скупать земельный фонд страны.
"Мы же знаем, как они покупают. Все это потом будет заменено на то, что Молдавия много задолжала, просрочила выплаты по кредитам, не имеет возможности расплатиться с кредиторами, и вот как бы тут и платить за земли не надо. Кабала идет, настоящая, вот что это такое. Порабощение людей. Это реальная колонизация Молдавии. Это неоколониализм, страшный", - возмутилась Захарова.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября.
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