https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978412190.html

МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии

МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии - РИА Новости, 16.10.2024

МИД России раскрыл, к чему могут привести кредиты ЕС Молдавии

"План роста" для Молдавии, анонсированный Еврокомиссией, наряду с правом западных корпораций на покупку земли в республике ведет к ее кабале и колонизации,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T21:07

2024-10-16T21:07

2024-10-16T21:07

молдавия

кишинев

россия

мария захарова

урсула фон дер ляйен

майя санду

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "План роста" для Молдавии, анонсированный Еврокомиссией, наряду с правом западных корпораций на покупку земли в республике ведет к ее кабале и колонизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути. "Фон дер Ляйен анонсировала европейский "план роста" для Молдавии. Большая часть этого так называемого "плана роста" выделена в виде кредита. Сумма прекрасна, чудесна, она действительно велика - 1,8 млрд евро. Только маленький нюанс... Это все в кредит. Это не подарок, не гуманитарная помощь. Это не безвозмездная поддержка. Это кредит. Никто не задается вопросом, а кто его будет отдавать, а как, а из каких средств. Вот это и есть реальное западное, а не мифическое российское вмешательство в дела Молдавии", - заявила Захарова на своем брифинге. Она отметила, что, по словам посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса, в результате евроинтеграции Молдавии западные транснациональные корпорации получат право скупать земельный фонд страны. "Мы же знаем, как они покупают. Все это потом будет заменено на то, что Молдавия много задолжала, просрочила выплаты по кредитам, не имеет возможности расплатиться с кредиторами, и вот как бы тут и платить за земли не надо. Кабала идет, настоящая, вот что это такое. Порабощение людей. Это реальная колонизация Молдавии. Это неоколониализм, страшный", - возмутилась Захарова. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября.

https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978229033.html

https://ria.ru/20241013/moldaviya-1977804767.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, майя санду, еврокомиссия, евросоюз, в мире