https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978408643.html

Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры

Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.10.2024

Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры

Представители молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду сидячую акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Кишиневе,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:48

2024-10-16T20:48

2024-10-16T20:48

в мире

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766565590_0:522:2577:1972_1920x0_80_0_0_63b958f2829a090ddd4b6aa36bbbb193.jpg

КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Представители молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду сидячую акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Кишиневе, требуя отмены цензуры и прекращения преследований со стороны властей, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции завязали себя рты желтыми лентами, символизирующими цвет правящей партии "Действие и солидарность". Протестующие требовали, чтобы власти обеспечили гражданам свободу выражения мнений и справедливое освещение событий в СМИ, указывая на недопустимость подавления голосов оппозиции. Акция прошла на фоне растущей обеспокоенности по поводу состояния свободы слова в Молдавии и подготовки к референдуму о евроинтеграции. "В Молдавии сегодня нет свободы слова. Те, кто говорит открыто, подвергаются давлению, обыскам и арестам", — заявил журналистам активист блока "Победа" Юрий Витнянский. Он подчеркнул, что в Молдавии при правлении президента Майи Санду свободное выражение мнения в стране оказалось под угрозой, на телевидении доминируют каналы, которые поддерживают действующую власть. "Других телеканалов уже не осталось. Те СМИ, что приводили в своих эфирах иную точку зрения, лишены лицензии. Они ушли в подполье", - добавил оппозиционер. Власти Молдавии обвиняют оппозицию в подкупе избирателей. В правительстве считают, что координация этих действий якобы осуществлялась в том числе через Telegram. Оппозиция в свою очередь обвиняет президента Санду и ПДС в введении в стране цензуры и преследовании политических оппонентов и гражданских активистов. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.

https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html

https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978206188.html

https://ria.ru/20240614/kishinev-1952820725.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду