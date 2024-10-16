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Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.10.2024
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20:48 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978408643.html
Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры
Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.10.2024
Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры
Представители молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду сидячую акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Кишиневе,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:48
2024-10-16T20:48
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Представители молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду сидячую акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Кишиневе, требуя отмены цензуры и прекращения преследований со стороны властей, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции завязали себя рты желтыми лентами, символизирующими цвет правящей партии "Действие и солидарность". Протестующие требовали, чтобы власти обеспечили гражданам свободу выражения мнений и справедливое освещение событий в СМИ, указывая на недопустимость подавления голосов оппозиции. Акция прошла на фоне растущей обеспокоенности по поводу состояния свободы слова в Молдавии и подготовки к референдуму о евроинтеграции. "В Молдавии сегодня нет свободы слова. Те, кто говорит открыто, подвергаются давлению, обыскам и арестам", — заявил журналистам активист блока "Победа" Юрий Витнянский. Он подчеркнул, что в Молдавии при правлении президента Майи Санду свободное выражение мнения в стране оказалось под угрозой, на телевидении доминируют каналы, которые поддерживают действующую власть. "Других телеканалов уже не осталось. Те СМИ, что приводили в своих эфирах иную точку зрения, лишены лицензии. Они ушли в подполье", - добавил оппозиционер. Власти Молдавии обвиняют оппозицию в подкупе избирателей. В правительстве считают, что координация этих действий якобы осуществлялась в том числе через Telegram. Оппозиция в свою очередь обвиняет президента Санду и ПДС в введении в стране цензуры и преследовании политических оппонентов и гражданских активистов. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978206188.html
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60
353
60
в мире, майя санду
В мире, Майя Санду
Молдавская оппозиция провела акцию протеста у здания Генпрокуратуры

Блок "Победа" в Молдавии провел сидячую акцию протеста у здания Генпрокуратуры

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Представители молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду сидячую акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Кишиневе, требуя отмены цензуры и прекращения преследований со стороны властей, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции завязали себя рты желтыми лентами, символизирующими цвет правящей партии "Действие и солидарность". Протестующие требовали, чтобы власти обеспечили гражданам свободу выражения мнений и справедливое освещение событий в СМИ, указывая на недопустимость подавления голосов оппозиции. Акция прошла на фоне растущей обеспокоенности по поводу состояния свободы слова в Молдавии и подготовки к референдуму о евроинтеграции.
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"В Молдавии сегодня нет свободы слова. Те, кто говорит открыто, подвергаются давлению, обыскам и арестам", — заявил журналистам активист блока "Победа" Юрий Витнянский. Он подчеркнул, что в Молдавии при правлении президента Майи Санду свободное выражение мнения в стране оказалось под угрозой, на телевидении доминируют каналы, которые поддерживают действующую власть.
"Других телеканалов уже не осталось. Те СМИ, что приводили в своих эфирах иную точку зрения, лишены лицензии. Они ушли в подполье", - добавил оппозиционер.
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Власти Молдавии обвиняют оппозицию в подкупе избирателей. В правительстве считают, что координация этих действий якобы осуществлялась в том числе через Telegram. Оппозиция в свою очередь обвиняет президента Санду и ПДС в введении в стране цензуры и преследовании политических оппонентов и гражданских активистов.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
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