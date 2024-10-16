В Молдавии прошли обыски у активистов оппозиционного блока "Победа"
Член блока "Победа" в Молдавии заявил об обысках у соратников
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков сообщил в среду, что в городе Бельцы на севере Молдавии прошли массовые обыски у активистов молодежной организации названного блока, а также у людей, кто в последнее время посещал Россию.
Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, а после суд постановил каждому по 30 суток ареста. В пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.
"Сегодня утро в Бельцах началось с массовых обысков у представителей нашей молодежной организации. Пришли в общаги, по домам к подросткам, в масках и с автоматами. Пришли с кувалдами", - написал Жуков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе проходят обыски даже у граждан, которые посещали недавно Россию. "Также стало известно об обысках, которые проводились у людей, просто посещавших Россию и не являются ни членами партий, ни членами молодежной организации", - подчеркнул он.
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 3 октября заявил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые якобы использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.